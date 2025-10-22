SERIE D. Il Sansepolcro attende di ritrovare bomber Vitiello

SANSEPOLCROTerzultimo posto in classifica dopo il bilancio in bianco contro le "nobili decadute" Prato e Siena. Il Sansepolcro perde quota, ma soprattutto non riesce a tenere il risultato fino in fondo. A Prato c’era stato il ribaltone dei locali in un paio di minuti, al Buitoni il Siena è passato quando l’orologio stava scandendo il 44’ della ripresa. La domanda chiave che i tifosi del Borgo si stanno ponendo adesso è allora la seguente: questa squadra è realmente strutturata per affrontare la serie D oppure no, al di là della caratura degli avversari e nel contesto di un girone che si sta rivelando come del resto ci aspettavamo? Di certo, la perdurante assenza dell’attaccante Vitiello sta diventando un handicap di non poco conto, se non altro perchè avrebbe tenuto più guardinghe le difese avversarie. Mettiamoci insieme la carenza di un ragionatore a centrocampo, al quale la dirigenza starebbe già pensando. Il resto sta nelle dichiarazioni del tecnico Davide Ciampelli: "Abbiamo pagato gli unici 30 secondi di allentamento della tensione, perchè dal punto di vista sia fisico che mentale il Siena ti porta allo stremo ma questo è il calcio e questa è la serie D. Siamo migliorati rispetto all’inizio e, nonostante gli zero punti delle ultime due gare, il gruppo esce con la consapevolezza del fatto che in questa categoria ci può stare e che ha saputo tenere testa a squadre forti".

Claudio Roselli