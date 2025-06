Serie D. Il Siena riparte dal terzino Ciofi. Da domani al via i nuovi contratti

Per la Robur inizia oggi una settimana importante che dovrebbe essere portatrice di qualche novità in entrata dopo che fin qui il club ha pensato più che altro a congedare i tanti calciatori in scadenza. Da domani, 1 luglio, è infatti possibile sottoscrivere nuovi contratti e il primo dovrebbe essere quello del terzino Jacopo Ciofi, reduce da una discreta annata a Montevarchi dove è stato apprezzato da Lelli, che sarà il vice di Bellazzini. Ciofi nelle idee del nuovo duo in panchina e del ds Guerri sarà l’esterno sinistro naturale e soprattutto titolare. Una scelta che ha escluso automaticamente la permanenza, nonostante un altro anno di contratto di Di Paola, uno dei migliori bianconeri dello scorso torneo e per di più ancora per una stagione considerabile un under.

Ma Bellazzini, che venerdì sarà presentato alla stampa, sembra avere le idee già molto chiare e vuole puntare su un gruppo completamente rinnovato e con una età media bassa in modo da essere forse maggiormente plasmabile alla sua idea di calcio. Da un punto di vista numerico servono due portieri, visto che Giusti e Stacchiotti non sono stati confermati. Poi quattro o cinque centrali difensivi se Cavallari sarà confermato (e non è detto) perché Bellazzini dietro preferisce giocare a tre. In mediana dando per scontata anche se non lo è affatto la permanenza di Lollo e Mastalli c’è bisogno di almeno altri due o tre centrocampisti centrali mentre la corsia destra è vuota dopo l’addio di Morosi e a sinistra c’è Ciofi ma forse non Ricchi, reduce da un grave infortunio e non necessariamente dentro il ‘progetto’ di Bellazzini.

Davanti molto ruota intorno all’eventuale rinnovo di Boccardi e a ciò che dirà l’allenatore su Giannetti. In ogni caso servono attaccanti di livello che difficilmente saranno Ledonne (che vuole restare in C) o Regoli (considerato troppo ‘vecchio’ essendo un classe 1992). L’ex direttore sportivo anche della Robur tra le altre, Daniele Faggiano, lascia intanto Catania ma resta nel girone C di serie C: ad un passo infatti l’accordo con la neo retrocessa Salernitana, desiderosa di tornare subito in B.

Guido De Leo