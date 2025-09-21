Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Serie D. Il solito Siligardi, poi la Correggese si fa male nel finale

Serie D. Il solito Siligardi, poi la Correggese si fa male nel finale

CORREGGESE 1 ROVATO VERTOVESE 1 CORREGGESE: Mantini,Ghizzardi (39’st Puglisi), Truzzi (32’st Battistini), Giorgini, Carini, Ferraresi, Pampaloni, Galli (25’st Squarzoni), Arrondini, Siligardi...

di CLAUDIO LAVAGGI
21 settembre 2025
Pallone

Pallone

XWhatsAppPrint

CORREGGESE

1

ROVATO VERTOVESE

1

CORREGGESE: Mantini,Ghizzardi (39’st Puglisi), Truzzi (32’st Battistini), Giorgini, Carini, Ferraresi, Pampaloni, Galli (25’st Squarzoni), Arrondini, Siligardi (15’st Barbuti), Errichiello. A disp. Narduzzo, Montenet, Ognibene, Berni, Calì. All. Domizzi.

ROVATO VERTOVESE: Offredi, Vallisa, Gauli, Sangiorgi, Suardi (19’st Bertuzzi), Cattaneo, Kasa (34’st Kante), Lleshai (37’ st Basani); Messadaglia (26’st Pelamatti), Bertazzoli, Signorini (1’st Faggiano). A disp. Villa, Pegoraro, Zambelli, Lazzaroni. All. Belotti.

Arbitro: Bonasera di Enna (Cusimano e Cracchiolo di Palermo).

Reti: 11’pt Siligardi, 43’st Pelamatti.

Note: ammoniti Faggiano, Bertuzzi, Truzzi, Pampaloni. Espulso Carini 46’st per fallo in chiara occasione da rete.

La Correggese non va oltre il pareggio casalingo contro il Rovato Vertovese. Al Borelli finisce 1-1, una partita dai ritmi bassi, condizionata anche dal gran caldo. La squadra di mister Domizzi parte forte e dopo pochi minuti Arrondini impegna il portiere ospite con una conclusione insidiosa. Il vantaggio arriva all’11’ con una bella azione corale: Siligardi riceve palla, l’addomestica e con un destro preciso la spedisce in rete. Al 28’ il Rovato si rende pericoloso con una conclusioneravvicinata, ma Mantini è reattivo e salva il risultato. Nella ripresa la Correggese cala di ritmo e di concentrazione, così al 43’ arriva il pareggio di Pelamatti dopo un’uscita difensiva imprecisa. Mister Domizzi non si dà pace: "Dispiace perché, come già contro il Cittadella, in un momento in cui la partita sembrava sotto controllo, abbiamo commesso errori tecnici fatali. Il rammarico è aver preso gol per una nostra disattenzione, peccato perché nel primo tempo avevamo fatto bene, ma poi non abbiamo dato la giusta continuità".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su