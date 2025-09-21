Serie D. Il solito Siligardi, poi la Correggese si fa male nel finale

CORREGGESE

1

ROVATO VERTOVESE

1

CORREGGESE: Mantini,Ghizzardi (39’st Puglisi), Truzzi (32’st Battistini), Giorgini, Carini, Ferraresi, Pampaloni, Galli (25’st Squarzoni), Arrondini, Siligardi (15’st Barbuti), Errichiello. A disp. Narduzzo, Montenet, Ognibene, Berni, Calì. All. Domizzi.

ROVATO VERTOVESE: Offredi, Vallisa, Gauli, Sangiorgi, Suardi (19’st Bertuzzi), Cattaneo, Kasa (34’st Kante), Lleshai (37’ st Basani); Messadaglia (26’st Pelamatti), Bertazzoli, Signorini (1’st Faggiano). A disp. Villa, Pegoraro, Zambelli, Lazzaroni. All. Belotti.

Arbitro: Bonasera di Enna (Cusimano e Cracchiolo di Palermo).

Reti: 11’pt Siligardi, 43’st Pelamatti.

Note: ammoniti Faggiano, Bertuzzi, Truzzi, Pampaloni. Espulso Carini 46’st per fallo in chiara occasione da rete.

La Correggese non va oltre il pareggio casalingo contro il Rovato Vertovese. Al Borelli finisce 1-1, una partita dai ritmi bassi, condizionata anche dal gran caldo. La squadra di mister Domizzi parte forte e dopo pochi minuti Arrondini impegna il portiere ospite con una conclusione insidiosa. Il vantaggio arriva all’11’ con una bella azione corale: Siligardi riceve palla, l’addomestica e con un destro preciso la spedisce in rete. Al 28’ il Rovato si rende pericoloso con una conclusioneravvicinata, ma Mantini è reattivo e salva il risultato. Nella ripresa la Correggese cala di ritmo e di concentrazione, così al 43’ arriva il pareggio di Pelamatti dopo un’uscita difensiva imprecisa. Mister Domizzi non si dà pace: "Dispiace perché, come già contro il Cittadella, in un momento in cui la partita sembrava sotto controllo, abbiamo commesso errori tecnici fatali. Il rammarico è aver preso gol per una nostra disattenzione, peccato perché nel primo tempo avevamo fatto bene, ma poi non abbiamo dato la giusta continuità".