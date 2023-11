Serie D, il tecnico al debutto sulla panchina azzurra. Farini è in dubbio. Tempo di derby per il nuovo corso della Sangio. Rigucci: "Occhio all’entusiasmo del Figline»

SAN GIOVANNI

La Sangiovannese è di scena questo pomeriggio a Figline, ore 14,30, con l’intento di poter tornare a rialzare la testa dopo il solo punto nelle ultime quattro partite che è costato la panchina a Bencivenni. E’ la prima per il nuovo tecnico Atos Rigucci, chiamato dalla dirigenza azzurra per cercare di conquistare la salvezza in categoria che mai, come quest’anno, sembra di difficile ottenimento per quanto prodotto da Rosseti e compagni nelle 12 partite giocate; due sole vittorie, appena sette gol all’attivo che ne fanno il peggior attacco di tutto il girone e prestazioni davvero altalenanti. La trasferta odierna al "Goffredo Del Buffa" è tutt’altro che semplice, la squadra dell’ex Tronconi è una delle più liete sorprese di quest’inizio di stagione e proprio il neo tecnico azzurro vuol tenere ben alta la concentrazione dei suoi conoscendo anche il valore dell’organico gialloblù. "All’inizio dell’anno il Figline sembrava la classica formazione destinata a stare nei bassifondi della graduatoria ma ha sorpreso tutti, anche il sottoscritto. Hanno probabilmente sopperito ad alcune carenze tecniche con l’entusiasmo del salto di categoria, oltre a questo naturalmente ci sono anche dei valori perché io li ho visti all’opera anche con squadre molto importanti come il Grosseto facendo una buonissima figura. Addirittura sono stati riacciuffati al 52esimo giusto a testimoniare che non sono un organico più debole di tanti altri. E’ naturale che il nostro morale non sia a livelli massimali, sappiamo che per noi comincia una nuova stagione e dobbiamo farci trovare pronti". In tema di probabile 11, saranno sicuramente assenti Caprio e Lorenzoni e non è ancora certa la presenza del centrale difensivo Christian Farini, che nella giornata di giovedì ha avuto un grave lutto, la perdita della mamma.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

FIGLINE (4-3-3): Pagnini; Dema, Sabatini, Ficini, Banchelli; Di Blasio, Torrini, Lebrun; Zhupa, Rufini, Zellini. All. Tronconi.

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Barberini; Di Rienzo (nella foto), Rosseti, Farini, Simonti; Nannini, Massai, Baldesi; Senesi; Zhar, Regolanti. All. Rigucci.

Arbitro: Jusufoski di Mestre.

Massimo Bagiardi