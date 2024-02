Serie D, il tecnico dei bianconeri analizza la sfida di Figline. "Ora ci sono gli scontri diretti che non possiamo fallire». Bonura: "Sansepolcro, gara da dimenticare»

SANSEPOLCRO

Si è fermata a nove turni la striscia positiva del Sansepolcro, battuto a Figline Valdarno. In fondo, ci poteva stare dopo una rincorsa che aveva portato i bianconeri fuori da quella zona play-out nella quale ora si ritrovano al confine, poiché dividono l’ultimo posto utile con il primo a rischio assieme all’Orvietana, protagonista dell’impresa di giornata sul campo di Trestina. È questo il risultato che ha peggiorato la classifica, ma il cammino è ancora lungo e quindi a livello sostanziale non è accaduto nulla. Al "Del Buffa", la squadra non aveva iniziato male, poi però… "Ci siamo ostinati in un dribbling poco fuori della nostra area, perdendo il pallone – ha ricordato il tecnico Marco Bonura – e loro hanno segnato. La reazione c’è stata, vedi le opportunità di Pasquali e Della Spoletina, ma il secondo gol a inizio ripresa – lasciando libero di colpire di testa Sabatini su uno schema da calcio piazzato – ci ha tagliato le gambe. A quel punto, siamo spariti dal campo, né le sostituzioni operate hanno sortito effetto".

Insomma, una prestazione da dimenticare al più presto e sulla quale è inutile stare a rimuginare: "Se doveva essere sconfitta – sono ancora parole dell’allenatore – meglio con il Figline che con le prossime avversarie; visti gli scontri diretti che abbiamo davanti d’ora in poi, non possiamo permetterci di sperperare punti. Dispiace per la serie di risultati che abbiamo interrotto: l’importante è riscattarsi fin da subito e domenica prossima contro il Cenaia". La speranza di Bonura è quella di riavere a disposizione il giovane Grassi, pedina che può fare la differenza sul lato di sinistra del 3-5-2, mentre è certa fin da ora l’assenza di Essoussi: era diffidato e l’ammonizione rimediata gli costerà la squalifica.

Claudio Roselli