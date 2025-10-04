Serie D: il tecnico dei rossoblù scuote la squadra alla vigilia della delicata trasferta di Cannara. Boncompagni e Bassano verso il recupero. Marmorini: "Voglio un Montevarchi più cattivo»

MONTEVARCHI

"Più cinici, cattivi e determinati". Il tecnico dell’Aquila Montevarchi Simone Marmorini vuole così i suoi calciatori nella trasferta allo Spoletini di Cannara, a prescindere dalle assenze sicure o possibili per infortunio. Conterà in maniera esponenziale, insomma, l’atteggiamento dei rossoblù valdarnesi fin dal primo minuto e su un campo che si adatta maggiormente a chi gioca di sciabola e non di fioretto. Tanto più che gli umbri, tornati in serie D nel giugno scorso e affidati ad Antonio Armillei, domani vorrebbero centrare la prima vittoria casalinga al terzo impegno tra le mura amiche. Nel suo stadio, con vista sul panorama suggestivo di Assisi, il Cannara ha perso infatti le prime due partite, peraltro al cospetto di due big come Seravezza e Grosseto. Con 4 punti in classifica e una rosa simile per età media verdissima a quella montevarchina, gli avversari della sesta giornata del torneo dovranno essere affrontati, e Marmorini lo ha ripetuto sin dal fischio finale della gara con il Trestina, ripartendo dalla grinta mostrata domenica passata dalla squadra nella seconda frazione.

Stamani, intanto, la seduta di rifinitura consentirà all’allenatore e allo staff di stilare la lista dei giocatori a disposizione, fermo restando che gli infortunati di lungo corso – Francalanci, Nannini e Casagni – non saranno tra i convocati. I dubbi da sciogliere, invece, riguardano i recuperi di Lorenzo Boncompagni e Gianluca Bassano per i problemi lamentati, rispettivamente, ad una caviglia e alla schiena. Non sembra ipotizzabile che possano rientrare a pieno regime. Per cercare di scardinare la difesa umbra, gli aquilotti fanno leva sul loro principale terminale offensivo, Federico Mencagli, che dopo il gol su rigore in Coppa Italia, ha segnato anche la prima rete in campionato. Il sigillo precedente del bomber, l’11 giugno di quest’anno con la maglia del Trestina, aveva ribaltato la sfida play-out ai tempi supplementari sul campo del Follonica Gavorrano.

Giustino Bonci