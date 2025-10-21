Serie D, il tecnico esalta il gruppo dopo la rimonta col Camaiore. Impresa Montevarchi Marmorini: reazione top

MONTEVARCHICi sono partite che attentano alle coronarie dei tifosi, specie se prevale all’ultimo tuffo chi in avvio era finito due volte al tappeto. E’ accaduto anche a Camaiore dove l’Aquila Montevarchi ha centrato la prima vittoria esterna del torneo, un’impresa che fa morale e classifica. E i rossoblù di Simone Marmorini l’hanno ottenuta grazie a una rimonta esaltante culminata oltre il 95’ nel clamoroso sorpasso e nel 3- 2 di Elia Tommasini (nella foto). "Il successo conta moltissimo – commenta l’allenatore - perché abbiamo messo in mostra quanto proviamo in settimana e non sempre eravamo riusciti a farlo. Per gioco e occasioni ci prendiamo tre punti strameritati ma è importante soprattutto che alla fine siano emersi i valori umani. Sotto 2-0 alla metà del primo tempo e dopo la batosta con l’Orvietana, i ragazzi potevano crollare e invece hanno reagito da leoni. Negli spogliatoi all’intervallo ripetevano la frase "questa la vinciamo", nonostante il Camaiore fosse avanti 2-1, e anche nel recupero della ripresa, appena è arrivato il pareggio di Cecconi, mi chiedevano quanto mancava per la voglia di segnare la terza rete. Se abbiamo vinto insomma, è tutto merito del gruppo che ha sempre creduto nella possibilità di portare a casa l’intera posta".Di sicuro a dare una svolta alla gara ha contribuito il gol di Mencagli prima del riposo: "Ha cambiato la nostra testa – riprende Marmorini – e l’atteggiamento nella seconda frazione". Decisive, inoltre, le mosse del trainer che doveva rinunciare in partenza a otto infortunati. Nannini con la sua sagacia tattica, il neoacquisto Coly in difesa, Galastri e il match- winner Tommasini hanno dato una spinta ulteriore alla riscossa nel contesto di un’ottima prova corale: "Credo che la prestazione in Versilia ci possa aiutare tanto nel percorso di crescita. Il Montevarchi, però, può dare di più ed ha ampi margini di miglioramento. Un po’ di pazienza e i frutti arriveranno". Da oggi, intanto, i valdarnesi cominceranno a preparare l’incontro interno con lo Scandicci.

Giustino Bonci