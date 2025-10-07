Serie D: il tecnico evidenzia l’episodio accaduto nella ripresa. La rabbia di Becattini dopo il derby col Sansepolcro: "Ingiusto annullare la rete di Zhupa: errore della terna»

TERRANUOVA

Primo pareggio stagionale per il Terranuova Traiana, che domenica ha incrociato il Sansepolcro di Ciampelli portando a casa un risultato ad occhiali.

"È sempre importante fare risultato e ci portiamo a casa un punto nella maniera giusta – ha affermato l’allenatore del Terranuova Marco Becattini a margine della gara – Dopo la partita con il Siena, visti i tanti indisponibili, non era affatto scontato, quindi sono molto soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi". Il primo di tempo è stata prevalentemente di marca terranuovese, mentre gli ospiti hanno provato a reagire sul finale. "Abbiamo condotto la prima frazione di gioco ad altissimo livello – ha aggiunto il tecnico – e i ragazzi sono stati bravissimi ad interpretare la partita. Tutto ciò nonostante gli elementi di grande qualità che possiede il Sansepolcro. È mancato soltanto l’episodio, che è arrivato nel secondo tempo e ci è stato annullato". Il trainer valdarnese si riferisce al gol messo a segno da Zhupa a metà del secondo tempo. Gli assistenti arbitrali hanno segnalato, a loro avviso, la posizione di fuorigioco dell’attaccante classe 2005. "Un gol che ci è stato tolto immeritatamente. È stato un difensore del Sansepolcro ad effettuare un retropassaggio, non uno dei nostri. Ritengo che l’arbitro, anche dopo la segnalazione del guardalinee, possa avere la freddezza di convalidare la rete". Per aver fatto presente al direttore di gara questa dinamica, Becattini, già ammonito in precedenza, è stato espulso e salterà quindi la prossima trasferta contro il Ghiviborgo a Ghivizzano.

Francesco Tozzi