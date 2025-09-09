Serie D: il tecnico salva la reazione della squadra nella ripresa. Marmorini non ci sta: "Aquila, passivo pesante»

MONTEVARCHIPerdere a Foligno ci poteva stare. Nella prima giornata di campionato il Montevarchi quasi completamente rinnovato nell’organico faceva visita ad una formazione che gioca insieme da molto tempo e punta a ripetere l’ottima stagione precedente quando fu a lungo l’antagonista principale del Livorno pigliatutto al pari del Seravezza. Nessun dramma, quindi, in casa aquilotta dopo la sconfitta pesante per 4-2 subita all’esordio in campionato allo stadio Enzo Blasone. Certo, l’approccio dell’Aquila alla sfida in terra umbra non è stato efficace. Colpa dell’emozione per il debutto, della forza dell’avversario o di un’intesa ancora da affinare?: "Non so a cosa attribuire il primo tempo poco brillante dei miei ragazzi – ha sottolineato a fine gara l’allenatore dei rossoblù Simone Marmorini (nella foto), ex di turno con i folignati – e di sicuro su questo aspetto dovremo migliorare in fretta. Nella ripresa mi ha confortato la reazione mostrata dalla squadra punita per un passivo troppo pesante, in rapporto alla qualità della prestazione offerta".

E’ proprio dalla prova tonica della ripresa, con il 3-1 degli umbri arrivato in contropiede proprio quando i valdarnesi stavano mettendo alla frusta i padroni di casa alla ricerca del 2-2. Al Brilli Peri Giusti e compagni affronteranno domenica ventura il San Donato Tavarnelle, battuto in Coppa Italia ma che si è riscattato subito piegando il Trestina per 2-1: "Ci concentreremo subito sul prossimo incontro – ha concluso il trainer dei montevarchini – per riscattarci e far felici i tifosi che anche a Foligno ci hanno seguito in massa". Nel turno casalingo con il team della Val di Pesa, il Montevarchi recupererà il centravanti Federico Mencagli, assente per squalifica in Umbria. Da valutare, invece, le condizioni del centrocampista Iacullo, sostituito l’altro ieri per infortunio. D’altronde l’ex Vastogirardi viene da un anno di inattività e deve ritrovare il ritmo partita.

Giustino Bonci