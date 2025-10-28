Serie d: il tecnico soddisfatto della prestazione della squadra che ha fermato la terza in classifica. Giugni: "Solo applausi per il Terranuova: abbiamo fatto una grande gara»

TERRANUOVA

"Il Terranuova Traiana è uscito a testa altissima e il campo ha detto che abbiamo fatto una grande gara". Gianpaolo Giugni, allenatore in seconda del Terranuova Traiana, ha commentato con queste parole di soddisfazione il pareggio arrivato in terra umbra per la compagine biancorossa, che è riuscita a portare a casa un punto in quella che si preannunciava una sfida delicatissima contro la terza della classe. A dire il vero il Terranuova, in particolare nel secondo tempo, è andato addirittura vicino al vantaggio grazie ad un tiro di Zhupa respinto con la punta delle dita dal portiere avversario Rossi. "All’inizio avremmo firmato anche per il pareggio – ha sottolineato il vice di Becattini – perché il Foligno ha un organico che ci avrebbe affrontato in maniera spavalda. Noi siamo riusciti ad essere presenti nella fase difensiva e a non lasciare niente di intentato".

Si tratta del primo pareggio ottenuto in trasferta, mentre le altre gare esterne dei valdarnesi hanno fruttato una vittoria con il Gavorrano e il resto sconfitte. Il club di piazza Coralli si consolida a metà classifica e il gruppo guidato da capitan Marini sembra aver trovato la giusta alchimia. Ma siamo solo all’inizio del campionato. "Ancora il nostro percorso è lunghissimo – ha aggiunto Giugni – e dobbiamo ancora trovare una quadratura, c’è da dire che anche stavolta abbiamo avuto delle buone risposte". Un risultato giusto, dunque, che ha fermato i falchetti proiettati verso la terza vittoria consecutiva. Domenica al Matteini arriverà il San Donato Tavarnelle.

Francesco Tozzi