SERIE D. Il Terranuova pronto per Siena. Becattini ci crede

Domani si concluderanno gli otto giorni di tour de force del Terranuova Traiana. Dopo la sconfitta casalinga per 1-0 con il Cannara e la prima vittoria in trasferta di mercoledì scorso con il Follonica Gavorrano, i biancorossi affronteranno il Siena all’interno della cornice dello stadio Artemio Franchi. Il Terranuova dovrà fare a meno di Federico Ficini. Il difensore centrale classe 2003 è osserverà quindi un turno di stop. Giovedì è stata anche aperta la prevendita per acquistare i tagliandi della gara. Per i tifosi biancorossi è attivo il canale d’acquisto online sul sito Etes.it, mentre i tagliandi del settore ospiti, oltre che online, saranno acquistabili il giorno della partita presso la biglietteria fuori dal settore ospiti alla statua di Santa Caterina dalle ore 12. L’ingresso del settore ospiti sarà da viale XXV Aprile e viale dei Mille. Il prezzo del biglietto per la gradinata del settore ospiti è di 15 euro, mentre il ridotto per gli Over 65 e gli Under 18 è fissato a 8 euro.

F.T.