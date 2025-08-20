Serie D: il terzino sinistro classe 2000 ha giocato in passato con Sangiovannese e Figline. Il Terranuova prende anche Simonti. E oggi l’ultimo test pre-campionato

TERRANUOVA

Il Terranuova Traiana piazza l’ultimo colpo di mercato a ridosso delle prime gare ufficiali. Il nuovo arrivato in casa biancorossa risponde al nome di Federico Simonti, terzino sinistro classe 2000, un volto noto in Valdarno visti i trascorsi con Sangiovannese e Figline. All’occorrenza difensore centrale, arriva in piazza Coralli dopo aver svolto la preparazione estiva con il Seravezza. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina, con cui conquista da protagonista due Coppe Italia Primavera indossando la maglia della seconda squadra viola in 67 occasioni nell’arco di tre stagioni. Successivamente approda alla Pistoiese in serie C nel 2020. Nell’estate 2021 passa al Trento, dove in due stagioni totalizza 37 presenze realizzando il primo gol in Lega Pro contro il Fiorenzuola.

Nel 2023 scende in serie D, indossando fino a dicembre la maglia della Sangiovannese. A gennaio 2024 si trasferisce al Figline, con cui disputa 47 partite tra campionato e coppa, mettendo a segno 3 reti contro Montevarchi, Ostia e Trestina. Si rafforza dunque il reparto arretrato del gruppo allenato da Becattini, che oggi alle 18,30 sarà impegnato nell’ultima amichevole del pre-campionato a Taverne d’Arbia contro l’Asta, squadra del girone B di Eccellenza Toscana. Domenica 24 agosto alle 17 è in programma il preliminare di Coppa Italia contro lo Scandicci, che si terrà tra le mura amiche del Matteini.

Finora il bilancio della preparazione può dirsi positivo. Il 2 agosto il Terranuova l’ha spuntata per 2-1 sulla Fiorentina Under 18 al Viola Park di Bagno a Ripoli. Non è andata bene la seconda uscita contro la Castiglionese del 9 agosto, persa 2-1 con gol di Sesti e due rigori falliti. È andata meglio alla vigilia di Ferragosto, quando i terranuovesi sono riusciti ad imporsi 2-0 sull’Affrico grazie ad una doppietta di Saltalamacchia.

Francesco Tozzi