Serie D. Il Tropical puntella il centrocampo con l’arrivo dell’ex Chievo Danieli

Il Tropical Coriano si tiene stretti i quattro punti conquistati nelle ultime due gare e rinforza il centrocampo. Il club del presidente Marzi, infatti, ieri ha annunciato l’ingaggio di Nicola Danieli. Classe 1998, la passata stagione ha indossato la maglia del Chievo. Originario di Sirmione e cresciuto nel settore giovanile del club clivense, il nuovo play corianese vanta un’importante esperienza maturata tra serie C e D: 102 presenze tra i professionisti e 85 in quarta serie. Conclusa la trafila nel vivaio, nel 2018-2019 approda alla Virtus Verona, dove resta fino al 2022 (da segnalare anche 2 apparizioni nei playoff nella stagione 20-21). Successivamente scende in serie D, vestendo le maglie di Adriese (formazione con la quale ha disputato gli spareggi per tentare di salire di categoria), Clivense e, nell’ultima stagione, della storica società di Verona. Un acquisto di esperienza per il Tropical che ha tutta l’intenzione di raggiungere il prima possibile l’obiettivo salvezza. Danieli è a disposizione di mister Scardovi per gli allenamenti settimanali, ma ovviamente lo sarà anche per la gara che la squadra di Coriano domenica giocherà nuovamente davanti ai tifosi del ’Grandi’ contro il Cittadella Vis Modena. Sul quale capitan Anastasi e compagni hanno giù iniziato a concentrarsi. Con nove punti messi insieme in otto gare, il Tropical non è ancora riuscito a mettere i piedi fuori dalla zona playout. Anche se la classifica del girone D è ancora decisamente cortissima. Basti pensare che il Desenzano, la squadra che a oggi occupa l’ultimo posto disponibile in zona playoff, sin qui ha messo insieme soltanto cinque punti in più rispetto ai romagnoli.

Giudice sportivo. Nel girone F due giornate di stop per Gelonese dell’Ancona. Una a Gemini dell’Unipomezia, D’Angelo della Recanatese. Nel girone D due giornate di squalifica per Melloni dell’Imolese. Dovrà pagare 200 euro di multa il Castelfidardo, dopo i novanta minuti di domenica scorsa al ’Calbi’ di Cattolica contro il San Marino "per avere i propri sostenitori – scrive il giudice sportivo – introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (due fumogeni) che danneggiavano il manto sintetico. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati".