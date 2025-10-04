Serie D. Il Tropical vuole fare punti in casa: "Serve umiltà e concentrazione»

Rompere il digiuno in casa. E’ questo l’obiettivo del Tropical Coriano che domani torna di scena al ’Grandi’ nei novanta minuti contro il Sant’Angelo. Ma anche quello del San Marino che al ’Calbi’ di Cattolica, la sua ’casa’, in questa stagione non ha ancora messo in tasca nessun punticino. L’occasione è buona domani contro l’Atletico Ascoli. Pubblico amico che, quindi, diventa fondamentale questo fine settimana per le due squadre di casa nostra, divise tra girone D e F. Entrambe reduci da una vittoria. Il San Marino ha messo in tasca i tre punti nei novanta minuti sul campo della Trevigliese, mentre i titani si sono presi tutto in casa della Recanatese. "I tre punti ottenuti a Treviglio – dice il difensore del Tropical, Luca Carnesecchi – ci hanno restituito fiducia e consapevolezza. Ci volevano proprio anche per iniziare la settimana decisamente con un altro piglio. In queste prime sei partite, Coppa Italia compresa, abbiamo dimostrato che, se portiamo in campo il lavoro svolto durante gli allenamenti, possiamo giocarcela con chiunque". La consapevolezza ora è quella giusta. Quella da mettere in campo anche contro il Sant’Angelo. "Dobbiamo continuare su questa strada – dice Carnesecchi – con umiltà e determinazione. Domani ci aspetta una gara tosta contro una formazione navigata in serie D. Arriviamo da tre partite in una settimana, ma la vittoria ci ha dato slancio e poi giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico che è veramente il nostro dodicesimo uomo in campo. Serviranno equilibrio, attenzione e massima concentrazione per portare a casa un altro risultato positivo". La stessa ricetta che cercherà di seguire, alla lettera, anche il San Marino di mister Malgrati. Che in vista dei prossimi appuntamenti ha piazzato un nuovo innesto in rosa. Si tratta del classe 2001 Cristian Shiba. Il calciatore si è legato al club biancazzurro dopo aver sottoscritto un contratto che lo legherà alla società sammarinese per la stagione in corso. Cristian, difensore di piede destro, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Maceratese e Sassuolo. Shiba ha collezionato 8 presenze nella nazionale U19 albanese. Oltre 110 le presenze in Lega Pro con le maglie di Arzignano, Recanatese, Pontedera e Ravenna, 34 quelle in serie D tutte nel girone F, con la Sangiustese.