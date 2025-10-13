Acquista il giornale
  4. Serie D. Il Tuttocuoio inchiodato all’ultimo posto. Non basta il ritorno allo stadio Leporaia

Serie D. Il Tuttocuoio inchiodato all’ultimo posto. Non basta il ritorno allo stadio Leporaia

TUTTOCUOIO 0 PISTOIESE 3 TUTTOCUOIO: Testoni, Fino, Foresta (36’ st Del Rosso), Vecchio, Severi (32’ st Bardini), Sichi, Di Stefano...

di STEFANO LEMMI
13 ottobre 2025
TUTTOCUOIO

0

PISTOIESE

3

TUTTOCUOIO: Testoni, Fino, Foresta (36’ st Del Rosso), Vecchio, Severi (32’ st Bardini), Sichi, Di Stefano (23’ st Perugi), Cicioni, Massaro (21’ st Mangiaracina), Giorgietti, Di Natale (17’ st Colferai). All. Firicano.

PISTOIESE: Giuliani, Pellegrino, Gennari, Kharmoud, Alluci, Venturini (32’ st Polvani), Rossi (38’ st Boschetti), Campagna (19’ st Biagi), Pinzauti (25’ st Diallo), Costa, Russo (32’ st Alagna). All. Andreucci.

Arbitro: Tierna di Sala Consilina.

Marcatori: 26’ pt Russo; 14’ st Pinzauti, 30’ st Russo.

Non è bastato al Tuttocuoio tornare a giocare al Leporaia e ritrovare il suo bomber Massaro per sperare di contrastare una Pistoiese che con questa vittoria per 3-0 si è portata al secondo posto in classifica a -1 dal Lentigione. La prima palla-gol della gara è stata comunque del Tuttocuoio, ma Massaro l’ha sprecata calciando alto a porta vuota (22’), così gli arancioni, sostenuti da 200 tifosi, sono riusciti a sbloccare il match con un diagonale di Russo prima della mezz’ora. Poi nella ripresa hanno preso il largo con l’ex Pinzauti (dopo una doppia traversa Rossi-Gennari) e quindi hanno calato il tris ancora con Russo su errore in disimpegno di Testoni. Dopo 7 turni la squadra di Firicano resta ultima con 2 punti e domenica prossima è ospite del Sangiuliano City.

