Serie D. Il Tuttocuoio inchiodato all’ultimo posto. Non basta il ritorno allo stadio Leporaia

TUTTOCUOIO

0

PISTOIESE

3

TUTTOCUOIO: Testoni, Fino, Foresta (36’ st Del Rosso), Vecchio, Severi (32’ st Bardini), Sichi, Di Stefano (23’ st Perugi), Cicioni, Massaro (21’ st Mangiaracina), Giorgietti, Di Natale (17’ st Colferai). All. Firicano.

PISTOIESE: Giuliani, Pellegrino, Gennari, Kharmoud, Alluci, Venturini (32’ st Polvani), Rossi (38’ st Boschetti), Campagna (19’ st Biagi), Pinzauti (25’ st Diallo), Costa, Russo (32’ st Alagna). All. Andreucci.

Arbitro: Tierna di Sala Consilina.

Marcatori: 26’ pt Russo; 14’ st Pinzauti, 30’ st Russo.

Non è bastato al Tuttocuoio tornare a giocare al Leporaia e ritrovare il suo bomber Massaro per sperare di contrastare una Pistoiese che con questa vittoria per 3-0 si è portata al secondo posto in classifica a -1 dal Lentigione. La prima palla-gol della gara è stata comunque del Tuttocuoio, ma Massaro l’ha sprecata calciando alto a porta vuota (22’), così gli arancioni, sostenuti da 200 tifosi, sono riusciti a sbloccare il match con un diagonale di Russo prima della mezz’ora. Poi nella ripresa hanno preso il largo con l’ex Pinzauti (dopo una doppia traversa Rossi-Gennari) e quindi hanno calato il tris ancora con Russo su errore in disimpegno di Testoni. Dopo 7 turni la squadra di Firicano resta ultima con 2 punti e domenica prossima è ospite del Sangiuliano City.