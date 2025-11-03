Serie D. Il Tuttocuoio muove la classifica. Bardini vale il pari col Palazzolo

PRO PALAZZOLO1TUTTOCUOIO1

PRO PALAZZOLO: Piombino, Mattioli, Palazzi, Allievi, Cristini (38’ st Cerri), Coly, Pinardi, Uberti (22’ st De Respinis), Ragazzoni, Capone (41’ st Rizza), Minessi. All. Didu.

TUTTOCUOIO: Desjardins, Bardini, Berto (16’ st Giorgietti), Cicioni, Colferai (46’ st Di Natale), Coppola (1’ st Sichi), Di Stefano (13’ st Massaro), Fino, Foresta, Perugi (34’ st Chiti), Renda. All. Boschetto.

Arbitro: De Stefanis di Udine.

Marcatori: 32’ pt Minesso (P), 41’ pt Bardini (T).

PONTEDERA - Il Tuttocuoio torna da Palazzolo (provincia di Brescia) con un 1-1 che gli consente di muovere ancora la classifica, ma resta sempre ultimo con 4 punti dopo dieci giornate. La partenza è stata piuttosto sofferta, ma Desjardin è stato bravo a respingere le conclusioni dei padroni di casa, cedendo però poco dopo la mezz’ora per il vantaggio di Minesso. I neroverdi di Boschetto hanno trovato la forza per reagire subito e prima dell’intervallo hanno raggiunto il pari con Bardini. La ripresa invece è stata più equilibrata, i pontaegolesi non hanno praticamente più rischiato e sono riusciti a conquistare il quarto pareggio stagionale. Prossimo impegno, domenica in casa con il Sasso Marconi.