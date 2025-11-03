Acquista il giornale
  4. Serie D. Il Tuttocuoio muove la classifica. Bardini vale il pari col Palazzolo

Serie D. Il Tuttocuoio muove la classifica. Bardini vale il pari col Palazzolo

di STEFANO LEMMI
3 novembre 2025
PRO PALAZZOLO1TUTTOCUOIO1

PRO PALAZZOLO: Piombino, Mattioli, Palazzi, Allievi, Cristini (38’ st Cerri), Coly, Pinardi, Uberti (22’ st De Respinis), Ragazzoni, Capone (41’ st Rizza), Minessi. All. Didu.

TUTTOCUOIO: Desjardins, Bardini, Berto (16’ st Giorgietti), Cicioni, Colferai (46’ st Di Natale), Coppola (1’ st Sichi), Di Stefano (13’ st Massaro), Fino, Foresta, Perugi (34’ st Chiti), Renda. All. Boschetto.

Arbitro: De Stefanis di Udine.

Marcatori: 32’ pt Minesso (P), 41’ pt Bardini (T).

PONTEDERA - Il Tuttocuoio torna da Palazzolo (provincia di Brescia) con un 1-1 che gli consente di muovere ancora la classifica, ma resta sempre ultimo con 4 punti dopo dieci giornate. La partenza è stata piuttosto sofferta, ma Desjardin è stato bravo a respingere le conclusioni dei padroni di casa, cedendo però poco dopo la mezz’ora per il vantaggio di Minesso. I neroverdi di Boschetto hanno trovato la forza per reagire subito e prima dell’intervallo hanno raggiunto il pari con Bardini. La ripresa invece è stata più equilibrata, i pontaegolesi non hanno praticamente più rischiato e sono riusciti a conquistare il quarto pareggio stagionale. Prossimo impegno, domenica in casa con il Sasso Marconi.

© Riproduzione riservata

