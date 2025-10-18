Serie D. Il Tuttocuoio si affida al piemontese Boschetto. La sua missione è tentare una grande rimonta

Il nuovo allenatore del Tuttocuoio arriva dal Piemonte. Si chiama Riccardo Boschetto, ha 58 anni ed è nato a Torino. Il sostituto di Aldo Firicano è reduce dalla promozione in Serie D della Cairese, ottenuta nel 2024, e in precedenza era riuscito a portare nella prima categoria dilettantistica anche il Saluzzo, nonché a conquistare una salvezza con l’Asti, ancora in Serie D, dopo una incredibile rimonta. Quella che spera di iniziare adesso il Tuttocuoio, inchiodato sul fondo della classifica del girone D di Serie D con due soli punti in 7 giornate (2 pareggi e 5 sconfitte). Boschetto sembra il profilo più indicato per tentare l’impresa, visto che ha la fama di grande motivatore, nonché tecnico capace di risolvere situazioni intricate.

Questa a Ponte a Egola è la sua prima esperienza in Toscana, avendo allenato sempre in Piemonte, anche a Chisola e Pinerolo, e Liguria, ed ha già condotto i primi allenamenti per preparare la squadra neroverde alla trasferta di San Giuliano Milanese, in calendario domani, e gara che si disputerà a porte chiuse. Dei 15 allenatori cambiati da quando Paola Coia è alla presidenza del Tuttocuoio (ossia dalla stagione 2017-18), Firicano era quello che era riuscito a resistere di più, avendo guidato la panchina dei conciari per 46 partite: le ultime cinque gare del 2023-24 in Eccellenza, le 34 del campionato 2024-25 in Serie D e le 7 di quest’anno, ancora in serie D.

Ma i risultati negativi dei sanminiatesi, in questo avvio di stagione hanno portato alla fine del rapporto.

