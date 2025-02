SERIE D. Il Tuttocuoio si rimette in marcia verso la zona sicura

La lunga attesa è finita. Domenica scorsa a Sasso Marconi il Tuttocuoio ha ripreso la marcia spedita verso la salvezza, conquistando, con un chiaro 2-0, la prima vittoria del girone di ritorno, giunto alla settima giornata. Il precedente successo risaliva ormai all’ultimo turno di andata (22 dicembre), quando i pontaegolesi si imposero con un 1-0 casalingo alla Cittadella Vis Modena, vittoria che aveva chiuso una prima parte di stagione entusiasmante per una neopromossa.

Un entusiasmo che invece si era raffreddato nel 2025, con la conquista di soli 4 punti in 6 gare (4 pareggi e due sconfitte) che comunque non avevano spinto la squadra di Aldo Firicano più giù dell’ottavo posto in classifica. Invece, con il quinto exploit esterno di domenica, i neroverdi non solo hanno allungato sul Sasso Marconi, che vincendo li avrebbe agganciati, ma hanno ottenuto il settimo clean sheet stagionale, il primo del girone di ritorno, hanno scavato un bel +8 sulla zona retrocessione (34 punti contro 26) e scavalcato il Prato, battuto nel derby di Pistoia, riappropriandosi della settima posizione in graduatoria.

Tutto questo quando restano da disputare altre 10 partite e con la prospettiva, già domenica prossima, di compiere un ulteriore salto in avanti. Al Leporaia arriva infatti l’Imolese, sesta e con solo punto in più. Batterla, per la squadra della presidente Paola Coia, avrebbe il dolce sapore di un sorpasso, unito alla possibilità di riscattare il pesante 5-0 subito nel match di andata. Ma per riuscirci servirà un Tuttocuoio praticamente perfetto.