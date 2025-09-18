Serie D. Il Varese a caccia del secondo acuto in trasferta. Mister Ciceri ha in mente l’obiettivo promozione

Prima una prestazione vincente e convincente contro l’Imperia, poi il pareggio con il Chisola. L’avvio di campionato del Varese è stato interlocutorio. Dopo essersi vista scivolare tra le dita la zona playoff la scorsa stagione, la squadra ora affidata ad Andrea Ciceri è in cerca di una stagione a tutto rilancio per cercare la scalata alla Lega Pro.

Sabato 20 settembre alle 16 allo stadio Giuseppe Sivori i biancorossi scriveranno il terzo capitolo del loro campionato recandosi ad affrontare il Sestri Levante. Reduce da una retrocessione dalla Lega Pro, la squadra di Alberto Ruvo è a sua volta partita non una nota negativa e una lieta. La sfida dell’esordio con il Saluzzo le ha riservato lacrime con una netta sconfitta per 2-5, la successiva al Coppi con il Derthona l’ha invece vista riscattarsi con una vittoria per 3-1.

Diversamente dal Varese uscito subito di scena per mano della Varesina, i liguri sono però ancora in condizione di giocarsela anche in Coppa Italia dove si sono sbarazzati della Cairese con risultato di 2-1 e, successivamente, della matricola Celle Varazze battuta per 3-0. Obiettivo di Malinverno e compagni sarà quindi di cercare di uscire dal terreno dei genovesi con una posta piena che sappia tenere alta la temperatura delle ambizioni. La sensazione emersa da ambedue le partite è di una squadra a cui Ciceri abbia saputo infondere la giusta dose di determinazione, in ossequio alla filosofia che va diffondendo da sempre: "Pareggiare non mi piace e non gioco mai per lo 0-0".

