Serie d: il vice di becattini fa i complimenti alla squadra biancorossa capace di superare anche il prato al matteini. Giugni: "Gran cuore del Terranuova, Sesti è fondamentale per lo spogliatoio»

TERRANUOVA

"Il Terranuova ha vinto perché finalmente ha fatto gruppo all’interno dello spogliatoio". Secondo Gianpaolo Giugni è uno degli aspetti che ha permesso ai biancorossi di superare per 2-1 il Prato grazie ad una doppietta di Sesti nella sfida andata in scena domenica allo stadio comunale Matteini. Il penalty realizzato da Gioè allo scadere del secondo tempo ha riaperto il match, ma non è bastato ai lanieri per acciuffare i terranuovesi, nonostante dieci minuti di vero e proprio assedio. Il vice di Becattini ha sottolineato che è bastato cambiare atteggiamento per riuscire ad ottenere una storica vittoria.

"La squadra ci ha messo il cuore – ha aggiunto l’allenatore in seconda dei biancorossi – quello che doveva metterci anche nelle partite precedenti. Per quanto riguarda gli allenamenti, avevamo preparato la partita proprio nel modo in cui si è visto poi in campo. Devo ringraziare Davide Sesti, una figura importantissima per lo spogliatoio. È un leader silenzioso che in campo ce la mette sempre tutta e i due gol realizzati se li merita davvero".

Sulla formazione guidata da Venturi, Giugni non ha dubbi: "È stata una partita molto impegnativa e per questo devo fare i complimenti al Prato. Mi aspettavo la potenza dei biancazzurri, ma anche la risposta dei nostri ragazzi". Un successo che ha segnato un deciso cambio di passo per Marini e soci, attesi domenica a Foligno.

Francesco Tozzi