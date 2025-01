Serie D: in casa del Tuttocuoio la squadra di Cassani passa in vantaggio con Sabba, ma si fa riprendere nel secondo tempo. Il Lentigione si illude, ma finisce in parità TUTTOCUOIO 1 LENTIGIONE 1 TUTTOCUOIO: Carcani, Moretti, Bardini, Veron, Fino, Boiga, Di Natale (39’ Benericetti), Sansaro (5’ Renda), Casari Bertona, Russo (71’...