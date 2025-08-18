Serie d. Indiani: "Buone cose, ma anche errori da non ripetere». E una rosa da sfoltire

I biancorossi hanno ripreso la peparazione sul campo della Corte degli Ulivi dopo l’impegno allo ’Zecchini’ con il Tau Altopascio, un allenamento congiunto concluso sul punteggio di 2-2 e che – pur restando un test estivo il cui peso specifico, quindi, deve essere tarato – non ha soddisfatto in pieno mister Indiani.

"Direi molto bene la prima mezzora, poi siamo calati, e questo credo sia normale in questo momento della preparazione – commenta il tecnico biancorosso –. Per niente soddisfatto, invece, sono dell’atteggiamento che abbiamo avuto nell’azione che ci ha fatto subire il primo gol: è impensabile fare certi regali agli avversari e prendere gol dle genere. Meno male che è accaduto adesso, in una gara cioè che non metteva in palio punti, ma non dovrà succedere in campionato anche perché in allenamento abbiamo analizzato situazioni di questo tipo. Al momento non abbiamo corsa e per questo subiamo alcune infilate degli avversari".

A chi gli fa notare che il Prato potrebbe diventare l’avversario più ostico della stagione mister Indiani taglia corto: "Io voglio vincerlo questo campionato, anche se ci sono avversari che si stanno rinforzando". Poi una nota sull’ultimo arrivato in casa biancorossa vale a dire Filippo Gerardini, attaccante-trequartista, classe 2000, che mister Indiani conosce bene. "Abbiamo voluto lui per cui – dice il ecnico – è chiaro è qualcuno dovrà uscire". E a lasciare la rosa dovrebbe essere Addiego Mobilio.