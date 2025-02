Serie d, infortunio al ginocchio: oggi gli esami rivelatori. Sangiovannese, grana in porta: Barberini si blocca. Morandini guarda al mercato

C’è apprensione in casa della Sangiovannese per l’infortunio occorso al ginocchio sabato mattina al portiere Lorenzo Barberini. Il classe 2005, che è in forza al Marzocco fin dai primi calci, si sottoporrà nella giornata odierna a un esame ecografico per valutare l’esatta entità del problema. Ha fatto in pratica tutto da solo, il ginocchio ha avuto un movimento innaturale e da qui l’ipotesi, tutta ancora da confermare, che possa esserci anche un interessamento dei legamenti che vorrebbe dire stagione conclusa con uno stop di almeno sei-sette mesi. Un ragazzo davvero sfortunato, l’anno scorso per un problema di altra entità ha saltato buona parte della stagione e questo nuovo infortunio proprio non ci voleva, ora poi che si entra nella fase decisiva della stagione dove tutti dal primo all’ultimo elemento dell’organico sono davvero importanti per cercare di arrivare all’obiettivo stagionale della salvezza. Non è da escludere che si torni sul mercato, Giuseppe Morandini ha confermato che si sta guardando intorno alla ricerca di un portiere che possa affiancare Patata per il rush finale di stagione considerato che, molto probabilmente, anche nella migliore delle ipotesi, Barberini dovrà stare fuori per diverse settimane.

La squadra da ieri ha ripreso gli allenamenti per preparare la partita di domenica con il Siena, Bonura ha gli effettivi contati soprattutto in difesa ma anche in attacco non potrà contare sulle prestazioni di Rotondo, che causa la quinta ammonizione stagionale presa domenica a Ostia non potrà essere arruolabile per l’importante incontro al cospetto dei bianconeri di Lamberto Magrini.

Massimo Bagiardi