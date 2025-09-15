Acquista il giornale
  4. Serie D. Infruttuosa trasferta. Il Tuttocuoio finisce ko

CREMA 2 TUTTOCUOIO 0 CREMA: Ferrara, Azali, Arpini (42’ st Lamiri), Serioli, Maccherini, Camileri, Abbà (45’ st Varisco), Latini, Diop (47’ st De Martino),...

di STEFANO LEMMI
15 settembre 2025
CREMA

2

TUTTOCUOIO

0

CREMA: Ferrara, Azali, Arpini (42’ st Lamiri), Serioli, Maccherini, Camileri, Abbà (45’ st Varisco), Latini, Diop (47’ st De Martino), Mozzanica, Fenotti (21’ st Gramignoli). All. Piccolo.

TUTTOCUOIO: Testoni, Cicioni (25’ st Del Rosso), Bardini, Fino, Marianelli, Colferai, Melloni (1’ st Chiti), Di Stefano (23’ st Perugi), Sich (1’ st Pinzolo), Salto, Giorgetti (1’ st Renda). All. Firicano.

Arbitro: Cipriano di Torino.

Marcatori: 14’ pt Fenotti, 39’ pt Mozzanica

CREMA - Trasferta infruttuosa per il Tuttocuoio, tornato da Crema sconfitto per 2-0. La squadra di Firicano è stata colpita subito nel primo tempo dalla formazione lombarda e non ha saputo reagire. La compagine lombarda, in cerca di riscatto dopo il 3-0 incassato a Lentigione, ha sbloccato il risultato ben presto con una conclusione di Fenotti dopo appena 14’. La gara si è fatta subito in salita per i pontaegolesi, che invece cercavano il successo dopo il 2-2 in extremis col Tropical Coriano nel debutto in campionato, incapaci però di rendersi pericolosi. Anzi, sul calare della prima frazione Testoni è stato battuto per la seconda volta da una conclusione di Mozzanica e la situazione si è fatta ancora più complessa. Così Firicano nell’intervallo ha cercato di riordinare le idee, in avvio di ripresa ha dato spazio a Chiti e Pinzolo, e durante la ripresa ha provato altre soluzioni. Tutto inutile però perché il risultato non è cambiato.

Risultati 2a giornata girone D: Imolese-Sangiuliano City 0-1 (giocata sabato), Vis Modena-Piacenza 2-1, Crema-Tuttocuoio 2-0, Desenzano-Pro palazzolo 1-1, Pro Sesto-Lentigione 3-1, Rovato Vertovese-Pistoiese 0-1, Trevigliese-Progresso 4-3, Tropical Coriano-Correggese 0-1, Sasso Marconi-Sant’ Angelo 2-1. Classifica: Pro Sesto, Cittadella Vis Modena e Sangiuliano 6, Pistoiese 4, Lentigione, Rovato Vertovese, Trevigliese, Sasso Marconi, Sant’Angelo, Piacenza, Correggese e Crema 3, Tropical Coriano, Imolese, Desenzano, Tuttocuoio e Pro Palazzolo 1, Progresso 0.

s.l.

© Riproduzione riservata

