Serie D: intanto in settimana potrebbe arrivare un nuovo difensore per gli azzurri. Sangio, l’amarezza di Rigucci: "Peccato non aver vinto col Livorno»

SAN GIOVANNI

C’è un pizzico di amarezza in casa della Sangiovannese per non aver conquistato i tre punti contro il Livorno, rimasto in nove per oltre 20 minuti della ripresa ma bravo a tenere botta ben oltre il novantesimo. Un 1-1 che ha mosso la classifica ma che non può soddisfare appieno, come afferma mister Atos Rigucci nel dopo gara: "È normale, quando hai due uomini in più a circa 20 minuti dalla fine vorresti sempre centrare la vittoria. Ma dalla partita di domenica io prendo i progressi dei ragazzi, soprattutto nel primo tempo ho visto una squadra con la testa e mentalità giuste e totalmente diversa da quella di domenica scorsa". Resta la soddisfazione di aver comunque fornito una prova ben diversa dalla precedente arrivata col Cenaia.

"Credo che in pochi avrebbero immaginato una prestazione del genere dopo quanto fatto con il Cenaia e comunque sono rinfrancato per aver visto un gruppo che, al netto degli errori, ha fornito delle buone indicazioni. Purtroppo è sempre la paura a farla da padrone, in un momento diverso questa partita l’avremmo portata in fondo con il risultato pieno ma ora anche certi piccoli passi vanno accettati e fanno sicuramente morale in vista di una gara come quella di domenica dove affronteremo un Poggibonsi ferito da una batosta che, in pochi, avrebbero immaginato". Siamo in pieno mercato e il mister attende rinforzi per la difesa: "Siamo corti in difesa, la società si è resa disponibile a prendermi un nuovo giocatore. Avremo anche intenzione di prendere un terzino in quota ma quello è più difficile, vediamo che si può fare e soltanto alla fine di questa finestra di trattative trarremo le conclusioni". La gara col Poggibonsi si giocherà regolarmente di domenica e non di sabato, come in un primo momento ipotizzato visto il turno infrasettimanale pre-natalizio che si giocherà mercoledì 20.

Massimo Bagiardi