Serie D: intervista al tecnico dei biancorossi. Entusiasmo Becattini: "Terranuova, si riparte»

TERRANUOVA

Marco Becattini torna a parlare per la prima volta dalla vittoria del play-out contro il Figline, che ha consentito al Terranuova Traiana di ottenere una storica salvezza in serie D. Il tecnico valdarnese alla fine ha deciso di restare a piazza Coralli quando ha capito che per la prossima stagione si poteva osare un po’ di più. Senza strafare, ma per porre le basi affinché il sodalizio biancorosso resti un club di categoria. "Se sono rimasto – ha spiegato Becattini (nella foto) – è perché ho visto che da parte della dirigenza c’è la volontà di crescere e di fare un piccolo passo in avanti, ovviamente limitato alle nostre possibilità. Penso però che si potrà provare a fare qualcosa di meglio, non tanto a livello di classifica, ma in quanto a organizzazione. Questo è l’aspetto che mi lascia più sereno in vista dell’avvio della nuova stagione". Sulla composizione della prima squadra, piena fiducia nell’operato di Donello Resti. "Non chiedo niente in particolare – ha aggiunto – mi affido all’esperienza e al lavoro della direzione sportiva. È comunque un mercato diverso da quello di Eccellenza, dove i rinforzi possono arrivare anche più tardi, in prossimità dell’inizio del campionato". L’obiettivo è affrontare le varie scadenze un passo alla volta, senza dimenticare che sarà necessaria una cospicua campagna acquisti.

"Ora è giusto riposarsi, per essere pronti a ripartire a fine luglio – ha sottolineato – Prima completiamo la rosa meglio è, visto che con quest’annata è terminato un ciclo e molti giocatori sono partiti. Io ho trovato le motivazioni giuste per restare, ma c’è da lavorare. Questo non deve spaventarci, ma renderci ancora più orgogliosi del percorso fatto e allo stesso tempo mettere le basi per aprire un nuovo percorso".

Intanto si segnala l’arrivo del primo innesto alla corte di Becattini. Federico Ficini, difensore centrale classe 2003, è ufficialmente un nuovo giocatore del Terranuova Traiana. Il primo colpo di Resti proviene proprio dall’Aquila Montevarchi, di cui è stato il ds fino a poche settimane fa.

Francesco Tozzi