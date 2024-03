Serie D, ipotesi Graffiedi per la successione. Colpo di scena a Riccione. Riolfo a un passo dall’esonero

Non sembra mai esserci più di qualche mese di pace in casa United Riccione. Un altro colpo di scena, ieri, a poche ore dalla gara in programma domani sul campo del San Nicolò Notaresco. Giancarlo Riolfo è a un passo dall’esonero. La notizia inizia a circolare all’ora di pranzo, si attendono conferme che non arrivano. Quando ormai la squadra è pronta a scendere in campo per l’allenamento del venerdì. Ma nella stanza dei bottoni ancora sembra non ci sia la decisione definitiva. Vista l’attesa prolungata, e con Riolfo che non è sul campo di allenamento, a capitan Syku e compagni viene riferito che la seduta d’allenamento è sospesa. In attesa di conoscere chi sarà il nuovo, o vecchio, allenatore dell’United. Si pensa che possa essere questione di ore, ma l’ufficialità dell’esonero non arriva.

Nel quartier generale biancazzurro si vede arrivare l’ex bomber del Cesena e mister del Forlì, Mattia Graffiedi. In tanti pensano che sia lui il dopo Riolfo. Ma, in realtà, ancora non è stato annunciato nessun esonero. Facile pensare che ciò avvenga nella giornata di oggi. Alla base della rottura tra il tecnico ligure e il presidente Pasquale Cassese ci sarebbero (condizionale in questo caso più che mai d’obbligo) le diverse vedute nella gestione della squadra, reduce da due sconfitte consecutive contro Sambenedettese e Vastogirardi. Ma a essere maldigerita sembrerebbe proprio l’ultima trasferta da zero punti in Molise, arrivata contro un avversario sulla carta più abbordabile rispetto alla Samb seconda della classe. I mal di pancia biancazzurri, però, al di là dei risultati, non arrivano mai come un fulmine a ciel sereno considerando che Cassese è famoso per i ribaltoni repentini. Sempre a caccia di quel campionato perfetto che in due stagioni, a suon di allenatori e dirigenti arrivati e partiti, non si è ancora trovato. Se Riolfo dovesse essere realmente esonerato oggi, alla vigilia della gara contro gli abruzzesi, sarebbe il secondo mister a chiudere in anticipo la sua avventura in Romagna in questa stagione. Prima di lui, ormai mesi fa, era toccato a Nico Pulzetti. Non resta che attendere e vedere chi sarà oggi a dirigere la squadra della Perla Verde e chi sarà domani a sedere in panchina quando l’arbitro darà il fischio d’inizio alla nona gara del girone di ritorno.