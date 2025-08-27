Serie D. Jaconi: "Recanatese, è l’ora delle riflessioni»

Vigilia della stagione, parola al decano degli allenatori che troviamo indaffaratissimo in un campo di calcio, a coordinare l’Open Day della "sua" Sangiorgese. D’altronde immaginare Osvaldo Jaconi in un contesto diverso sarebbe impensabile ed impossibile. Un occhio ai ragazzi (quanti ne ha visti crescere da Chiellini in poi…), rimanendo fedele a certi valori ma evolvendoli secondo le nuove esigenze, senza distogliere però le attenzioni su quanto offre la Serie "D" che pare assomigliare, sempre di più, a quella vecchia e non dimenticata C2, allora prima porta del professionismo.

La sua premessa è di quelle spiazzanti: "Adesso – ci dice – vincono tutti e non a caso il termine calcio d’agosto l’avete inventato voi giornalisti. C’è un clamoroso affollamento da parte di chi punta ai massimi obiettivi e nessuno sembra candidato a lottare per la salvezza. Poi iniziano le partite ufficiali e la realtà assume contorni molto diversi".

Beh in realtà c’è già stata la Coppa Italia che per la Maceratese è stata confortante ma per la Recanatese impietosa: "Sono gare che diventano importanti se si riescono a cogliere le indicazioni che forniscono. Subire 4 gol non è uno scherzo e penso che qualcuno in società dovrà fare delle riflessioni. Leggo che si stanno cercando rinforzi ma il tempo stringe visto che si inizierà il 7 settembre e spero che si trovino gli innesti giusti per non rivivere le troppe sofferenze dello scorso anno".

È giudizio quasi comune che le strafavorite stavolta sono le abruzzesi: "Adesso, forse, è vero. La Samb ha ritrovato il posto che merita mentre sull’Ancona rilevo solo che non può più contare su uno staff di provata capacità ed esperienza come quello guidato da Gadda e Guerini. Al momento forse la nostra rappresentante più competitiva è l’Atletico Ascoli che in un organico già buono ha inserito elementi di grosso spessore. In pole position però penso che ci possano essere il Teramo (altra piazza dove nonno Osvaldo ha lasciato il segno ndr) anche per quanto fatto nella precedente stagione e L’Aquila che ha condotto un mercato di rilievo".

Da un anno il numero di under obbligatori sono passati da 4 a 3 ma, presumo, il suo giudizio rimanga immutato, ossia pesantemente critico: "È solo una specie di fiera delle illusioni con le pesanti conseguenze di ritrovarsi, da over, in Promozione. Chi ha le doti giuste emerge, regole o non regole".