Serie D: ko esterno per i biancorossi, puniti subito e mai davvero in gara. Terranuova travolto dal Ghiviborgo. Tre reti per la sconfitta nel lucchese

GHIVIBORGO 3 TERRANUOVA TRAIANA 0

GHIVIBORGO (4-4-2): Butano, Baldacci (87’ Quochi), Del Dotto, Vecchi, Arcuri, Boiga (87’ Panconi), Cannarsa, Signorini (62’ Musatti), Citarella (84’ Ceccanti), Mariotti, Thioune (80’ Fischer). A disp.: Laoluna, Mion, Lista, Brisciani. All. Corrado Ingenito.

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini, Benucci (80’ Sborgi), Ficini, Senzamici (67’ Innocenti), Bargellini (59’ Castaldo), Saltalamacchia, Dell’Innocenti (67’ Croce), Sesti, Tassi (46’ Zhupa), Marini, Ngom. A disp.: Rosadi, Bruni, Cardo, Mannella. All. Giampaolo Giugni.

Arbitro: Colombi di Livorno (Assistenti: Semini di Albenga e Chamchi di Savona)

Reti: 9’ Thioune, 10’ Boiga, 56’ Citarella.

GHIVIZZANO

Vittoria meritata e fortemente voluta del GhiviBorgo, brutta prestazione del Terranuova, che incassa subito due reti e non riesce più a recuperare. Ottimo infatti l’approccio dei ragazzi di Ingenito: passano appena dieci secondi, Citarella si inserisce in area e viene atterrato, rigore solare, Thione dal dischetto sciupa però la grande opportunità, calciando malamente a lato alla destra del portiere.

Il Ghivi insiste, al 5’ bel cros teso di Boiga dalla sinistra, ma lo stesso Thioune non trova il tempo giusto per battere a rete. Passano quattro ed il centravanti di casa si riscatta con gli interessi: Arcuri fila via sulla sinistra, palla in mezzo, assist di Signorini per Thioune, che si gira bene e fulmina Pagnini con un tiro sotto la traversa. Nemmeno il tempo di battere il centro, la formazione di Giugni perde palla in uscita, Boiga si invola e raddoppia.

E’ una mazzata per gli ospiti, che ci provano con Ngom al 12’ e Saltalamacchia al 30’, ma la loro manovra è piuttosto sterile. In avvio di ripresa il Terranuovva cerca di imbastire una timida reazione ma i Colchoneros chiudono la contesa già all’11’: punizione sul vertice destro di Vecchi, che scodella a centro area per la testa di Citarella, stacco preciso e vincente e terza rete dei padroni di casa, che poi gestiscono senza patemi il resto di una gara senza storia, praticamente decisa in apertura dalla maggior "fame" della squadra di Corrado Ingenito.

Flavio Berlingacci