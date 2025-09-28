Serie D. La Cittadella a Sant’Angelo. C’è Morello per volare
Passano oggi (ore 15) da Sant’Angelo le ambizioni della Cittadella di restare nel treno delle grandi di Serie D. Dopo aver colto 3 vittorie nelle prime 4 gare la squadra di Gori gioca sul campo dei rossoneri, fermi a 4 punti.
Il tecnico potrà contare anche su Mattia Morello (foto), seconda punta o trequartista classe ‘99, l’anno sorso in C prima alla Clodiense e poi al Legnago, con 24 gare totali senza reti. Nei due anni precedenti è stato in C a Fiorenzuola (63 gettoni, 6 reti e 6 assist), dopo aver debuttato fra i grandi con la Pergolettese, con cui ha vinto la D (anche un gol nello spareggio di Novara contro il Modena) e giocato anche in C, per un totale di 30 gol e 23 assist in 163 presenze. Morello è subito fra i convocati, mentre mister Gori deve fare a meno di Panfilo e Maini: rispetto a mercoledì dovrebbero tornare dal 1’ Boccaccini e Mandelli per Fort e Marchetti, poi sulle corsie Sardella e Manzotti sono in vantaggio su Carretti e Camara. Nei lodigiani ko Dioh e Mangni.
"Sant’Angelo è uno dei campi più difficili del girone – spiega Gori – con un tifo da categorie superiori, come squadra hanno qualità agonistiche e tecniche. Morello? Completa il nostro pacchetto offensivo, è tecnico e rapido nell’uno contro uno. Ha voglia di rivalsa e penso che sia perfetto nel nostro contesto".
Le gare della 5^ giornata (ore 15): Lentigione-Rovato, Correggese-Sangiuliano, Progresso-Desenzano, Piacenza-Pistoiese, Tuttocuoio-Imolese, Sant’Angelo-Cittadella, Palazzolo-Sasso M., Trevigliese-T. Coriano, Pro Sesto-Crema.
Classifica: Pro Sesto e Pistoiese 10, Cittadella, Crema e Lentigione 9, Piacenza e Sangiuliano 7, Trevigliese 6, Desenzano, Correggese e Imolese 5, Rovato e Sant’Angelo 4, Sasso M. 3, T. Coriano e Pro Palazzolo 2, Progresso e Tuttocuoio 1.
SANT’ANGELO (4-3-3): Mezzadri; Di Bitonto, Cottarelli, Gritti, Confalonieri; Grandinetti, Guerrini, Sterchie; Mariani, Dalcerri, Bernardini. All. Gatti
CITTADELLA (3-4-2-1): Anino; Sabotic, Boccaccini, Calanca; Manzotti, Mandelli, Dodaro, Sardella; Caprioni, Sala; Formato. All. Gori.
Arbitro: Comito di Messina
