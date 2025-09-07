Serie D. La Cittadella al debutto in campionato . Con la Correggese l’occasione della rivincita

Sette giorni dopo questa volta Correggese-Cittadella vale i tre punti. A una settimana dall’uscita di scena ai rigori dalla Coppa di domenica scorsa, i biancazzurri tornano oggi (ore 15) al ’Borelli’ per il debutto nella loro seconda storica stagione in Serie D.

La squadra di Mattia Gori ha già saggiato di che pasta è fatta la formazione neopromossa affidata a Maurizio Domizzi, che in dieci per un tempo (rosso a Siligardi) domenica scorsa ha rimontato lo 0-1 e poi vinto dal dischetto. "Inizia il campionato e c’è la giusta tensione ed emozione – spiega Gori – mi aspetto per certi versi una gara simile alla Coppa, sicuramente abbiamo visto la forza della Correggese: hanno fatto un’ottima prestazione anche loro anche a livello tecnico, è un avversario forte che si è ulteriormente rinforzato in settimana con Squarzoni, giocatore che arriva dalla Lega Pro che conosco perché era a Ligorna quando ero nel girone ’A’. Noi però dobbiamo solo pensare a correggere quelle cose che ci non ci hanno fatto fare risultato pieno domenica".

Programma. Queste le gare della prima giornata (ore 15): Correggese-Cittadella, Lentigione-Crema, Palazzolo-Rovato V., Piacenza-Desenzano, Pistoiese-Imolese, Progresso-Pro sesto, Sangiuliano-Sasso Marconi, Sant’Angelo-Trevigliese, Tuttocuoio-Tropical Coriano.

Dal campo. Mister Gori non ha gli squalificati Orlandi e Diletto e gli infortunati Panfilo e Maini. Rispetto alla Coppa però rientrano Boccaccini al dentro della difesa e Sala che si gioca una maglia in attacco: per il gioco degli under se gioca Carrozza esterno sinistro, davanti deve giocare il 2006 Camara e non Sala, se gioca invece Barozzini esterno può giocare Sala con Caprioni e Formato. Nella Correggese fuori Cappelluzzo, da valutare Calì e Sarzi Puttini che ha subito un colpo alla spalla in coppa. In attacco Domizzi dovrebbe schierare Arrondini riferimento centrale affiancato da Barbuti e Siligardi.

CORREGGESE (4-3-3): Narduzzo; Zarrillo, Giorgini, Carini, Sarzi Puttini; Montenet, Puglisi, Galli; Barbuti, Arrondini, Siligardi. All. Domizzi.

CITTADELLA (3-4-2-1): Anino; Sabotic, Boccaccini, Calanca; Carretti, Mandelli, Dodaro, Carrozza; Camara, Caprioni; Formato. All. Gori.

Arbitro: El Ella di Milano

In foto: Minel Sabotic

Davide Setti