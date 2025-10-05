Acquista il giornale
Serie D. La Cittadella in casa. Arriva il Progresso

di DAVIDE SETTI
5 ottobre 2025
La Cittadella torna nel suo fortino di San Damaso (2 vittorie su 2), per cancellare il ko di Sant’Angelo, affrontando alle 15 il Progresso ultimo. In casa biancazzurra out Maini e Panfilo, in difesa ballottaggio Sabotic (foto)-Fort, Barozzini in pole su Camara.

La 6^ giornata (ore 15): Cittadella-Progresso, Crema-Trevigliese, Desenzano-Lentigione, Imolese-Correggese, Pistoiese-Pro Palazzolo, Rovato-Tuttocuoio, Sangiuliano-Piacenza, Sasso M.-Pro Sesto, T. Coriano-Sant’Angelo.

Classifica: Lentigione 12, Pistoiese 11 e Pro Sesto 11, Crema 10, Cittadella 9, Desenzano, Piacenza e Sangiuliano 8, Sant’Angelo 7, Correggese, Imolese e Trevigliese 6, Coriano e Palazzolo 5, Rovato 4, Sasso M. 2, Progresso 1.

CITTADELLA (3-4-2-1): Anino, Sabotic, Boccaccini, Calanca, Barozzini, Dodaro, Mandelli, Carretti, Caprioni, Sala, Formato. All. Gori

PROGRESSO (4-3-3): Roccia, Cavazza, Bonetti, Cestaro, Dandini, Kola, Sansò, Maltoni, Mascanzoni, Calabrese, Odalo. All. Graffiedi.

Arbitro: Aureliano

Oggi. In Eccellenza il Formigine alle 17 a Piacenza col Nibbiano. In Promozione (15,30) la capolista Medolla SF ospita il Castellarano nel big match della 6^ giornata, la Solierese di scena a Casalgrande; tre derby: Castelnuovo-Sanmichelese, La Pieve-Montombraro e United Carpi-Camposanto, nel girone ’C’ Castelfranco a Masi Torello.

d.s.

© Riproduzione riservata

