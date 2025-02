Serie D. La Cittadella vuole il riscatto a Forlì

Riscatto cercasi per la Cittadella, che nella 7^ di ritorno di D oggi (14,30) gioca sul campo del Forlì, capolista col Ravenna, e reduce da 12 vittorie nelle ultime 14 gare. I biancazzurri devono cancellare lo 0-3 con lo Zenith che ha fatto riavvicinare la zona playout. Mister Gori senza Aldrovandi, Serra, Tesa e Fontana, squalificato Martey (al suo posto Sardella a sinistra), in mediana Bertani, Marchetti e Osuji si giocano una maglia. Nei romagnoli out Trombetta e Motti.

Il programma della 7^ di ritorno: Forlì-Cittadella, Sasso M.-Tuttocuoio, Imolese-Lentigione, Piacenza-Ravenna, Tau-Sammaurese, San Marino-Progresso, Pistoiese-Prato, Riccione-Fiorenzuola, Zenith-Corticella.

Classifica. Forlì e Ravenna 54, Tau 49, Pistoiese e Lentigione 42, Prato e Imolese 32, Tuttocuoio 31, Cittadella e Sasso 28, Progresso 27, Zenith 26, Piacenza 25, Corticella e San Marino 23, Riccione 19, Sammaurese e Fiorenzuola 16.

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Mandrelli, Sbardella, Saporetti, Graziani; Campagna, Menarini, Gaiola; Macrì, Petrelli, Farinelli. All. Miramari.

CITTADELLA (3-5-2): De Fazio; Boccaccini, Sabotic, Fort; Carretti, Mora, Mandelli, Marchetti, Sardella; Formato, Guidone (foto). All. Gori

Arbitro: Morello di Tivoli.

Eccellenza. Nell’8^ di ritorno non può sbagliare il Terre di Castelli (ko Massari e Azzi) che ospita il Brescello con cui è appaiato al 6° posto, a Rolo sfida salvezza per il Formigine (+2 sui reggiani) senza Cantarello, Marverti e Carrera, alle 18 a Fiorano il Castelfranco a zero va sul campo dell’Arcetana senza El Hatimi e Tajedinne.

Anticipi. In Prima ’D’ Cavezzo-Nonantola 2-1, in Prima ’E’ Ravarino-La Dozza 2-2.

Rinvio. In Prima ’D’ per neve Lama-Valsa spostata a mercoledì 19, si gioca Polinago-Mirandolese (campo ripulito), in bilico Fox Serramazzoni-San Damaso.