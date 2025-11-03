Serie D: la classifica adesso si fa interessante per Becattini. Mannella-gol, festa biancorossa. Il Terranuova avanti a tutto gas

TERRANUOVA TRAIANA 1 SAN DONATO TAVARNELLE 0

TERRANUOVA TRAIANA (3-4-2-1): Pagnini; Benucci, Degl’Innocenti, Saltalamacchia; Marini, Cioce (27’ s.t. Innocenti), Mannella, Simonti (44’ s.t. Tassi); Sborgi (27’ s.t. Cardo), Sesti; Bruni (33’ s.t. Ngom). A disposizione: Rosadi, Ficini, Bargellini, Zhupa, Senzamici. Allenatore: Giugni (Becattini squalificato).

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Tampucci; Morelli, Sardilli (31’ s.t. Calonaci), Falconi, Cecchi; Alfani (10’ s.t. Croce), Torrini, Senesi (26’ s.t. Ciravegna); Rotondo, Doratiotto, Nardella. A disposizione: Gambassi, Cellai, Leonardi, Puppato, Palazzesi, Morina. Allenatore: Bonuccelli.

Arbitro: Isu di Cagliari (Rocco-Lemos).

Reti: 40’ p.t. Mannella.

Note: ammoniti Morelli, Sardilli, Simonti, Degl’Innocenti, Calonaci, Innocenti. Angoli 4-2. Recupero 1’ p.t. e 5’ s.t.

TERRANUOVA – Il Terranuova Traiana supera il San Donato Tavarnelle per 1-0 al Matteini. Prosegue la striscia positiva dei biancorossi, che inanellano il terzo risultato utile consecutivo in vista della trasferta di Grosseto della prossima settimana. Giugni, che sostituisce Becattini nell’ultima giornata di squalifica, porta i biancorossi a metà classifica con 14 punti all’attivo. Benucci rientra dopo aver scontato un turno di squalifica, mentre Bruni vince il ballottaggio con Ngom per il ruolo di punta. All’8’ è proprio l’ex Figline che si intesta il primo tentativo da parte del Terranuova con una conclusione di sinistro andando poco al di sopra della traversa.

Al 22’ si fa vedere Mannella, senza inquadrare lo specchio della porta. Nell’azione successiva Bruni prova il cucchiaio dal limite dell’area, l’attaccante è troppo lontano e né Sborgi né Simonti riescono ad anticipare Tampucci. Alla mezzora un corpo a corpo tra Nardella e Degl’Innocenti avrebbe potuto far scattare il cartellino nei confronti del difensore valdarnese, ma l’arbitro lascia correre. Dopo un avvio di gara senza troppe emozioni, la contesa si sblocca al 40’. Mannella, da calcio piazzato, scaraventa la sfera direttamente in porta da 25 metri di distanza, mentre Bruni cerca di sfiorare il pallone di tacco. Brividi sul finale, quando Alfani tocca la palla a pochi centimetri dalla porta difesa da Pagnini. Nel secondo tempo i gialloblu vogliono invertire la rotta. Al 6’ della ripresa ci prova l’ex Sangio Rotondo sfiorando il palo. Dopo un quarto d’ora Saltalamacchia mette in movimento Sborgi, grande ripartenza per l’attaccante biancorosso che viene chiuso dalla retroguardia della compagine della Val di Pesa. Ancora i gialloblu al 22’. La punizione calciata da Senesi viene respinta con i pugni da Pagnini. Poi rispondono i padroni di casa al 26’. Simonti intercetta da sinistra Sborgi, che fallisce il gol clamorosamente. Alla mezzora Ciravegna lancia la diagonale all’indirizzo dell’estremo terranuovese che si immola per salvare il risultato. I fiorentini preparano l’assalto negli istanti, ma il risultato non si sblocca.

Francesco Tozzi