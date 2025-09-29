Acquista il giornale
Serie D. La Correggese ci prova, ma il Sangiuliano tiene

di CLAUDIO LAVAGGI
29 settembre 2025
CORREGGESE 0 SANGIULIANO CITY 0

CORREGGESE: Mantini, Ghizzardi, Errichiello, Galli, Giorgini, Ferraresi, Ognibene (30’ st Truzzi), Squarzoni (14’st Pampaloni), Barbuti, Calì (14’ st Siligardi), Arrondini (27’ st Cappelluzzo). A disp.: Narduzzo, Montenet, Carini, Puglisi, Berni. All.: Rossetti (Domizzi squalificato).

SANGIULIANO CITY: Libertazzi, Tafa, Sartori (45’st Cazzaniga), Centis (17’st Modic), Tremolada (10’st Alboni), Battistini (29’st Toldo), Bernardi, Redondi; Lupano, Barzago (15’ st Alcantara), Ebano (1’st Sandre). A disp.: Lombardi, Sadaj, Buzzi, Izzo. All.: Parravicini.

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure (Conio di Genova, Giannangeli di Grosseto).

Note: ammoniti Ognibene, Barbuti, Ebano, Tremolada. Angoli 11 a 4, rec. 1’+6’.

Pareggio tra Correggese e Sangiuliano, nella gara disputata al Borelli. Una partita combattuta che ha visto la formazione di casa tenere in mano le redini del gioco per larghi tratti, senza però riuscire a trovare la via del gol. Al 7’ i biancorossi costruiscono la prima vera occasione con un’azione insistita in area avversaria: dopo una serie di rimpalli, Ognibene riesce a calciare, ma viene chiuso da tre difensori; la palla arriva a Calì, che da buona posizione calcia alto. La ripresa si apre subito con un episodio controverso: su punizione laterale, Barbuti stacca di testa e insacca, ma la rete viene annullata per un fuorigioco segnalato dal guardalinee. Al 21’ è il Sangiuliano a mangiarsi una grossa opportunità, ma la palla finisce fuori di un soffio. Così Gianluca Rossetti, vice dello squalificato Domizzi: "Abbiamo fatto un’ottima gara sotto tutti i punti di vista: intensità, qualità di gioco, attenzione e tattica. Dispiace non aver vinto, perché ci abbiamo sempre creduto. È mancato solo il guizzo finale negli ultimi metri. Non siamo soliti parlare dell’arbitro, ma il gol annullato ci è parso regolare e su una possibile doppia ammonizione, ha sorvolato".

© Riproduzione riservata

