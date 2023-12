Serie D: la crisi del Real Forte dei Marmi Querceta. Buglio: "Arrenderci?. Non è il momento»

I numeri sono spietati. E in certi casi anche incontrovertibili. Hai voglia di dire che ce la siamo giocata, che raccogliamo meno di quanto meritato. Tutto giusto e legittimo. Purtroppo però l’esito è sempre lo stesso: 8 punti racimolati in 15 giornate, 11 ko (nessuno ha fatto peggio), l’incapacità cronica di gestire il risultato, tutti quei gol presi da calcio d’angolo… Il campionato del Real Forte Querceta si sta trasformando in un calvario e nemmeno l’esperienza di un tecnico come Buglio è riuscita finora a invertire il trend negativo.

Passi in avanti sul piano del gioco e dell’organizzazione ci sono ma alla fine la squadra inciampa sempre sui soliti errori e sulle solite paure. "Sono molto amareggiato – ha commentato Buglio al termine della sconfitta con il Tau Calcio Altopascio – abbiamo disputato un’ottima gara, siamo stati avanti per oltre un’ora di gioco e poi abbiamo subito ancora una volta gol da calcio d’angolo. È una settimana che lavoriamo su queste situazioni ma evidentemente non è bastato...". Contro il Tau Calcio Altopascio, il Real Forte Querceta meritava di più: proprio come nelle sconfitte interne con Pianese e Grosseto; come nella trasferta di Orvieto. Le occasioni perse stanno diventando troppe e la classifica, settimana dopo settimana, si complica sempre di più (finisse oggi, il Real Forte scivolerebbe in Eccellenza senza passare dai Playout). "Dobbiamo aggrapparci con tutte le forze alle cose positive che stiamo mettendo in mostra – continua Buglio – non è questo il momento di alzare bandiera bianca. Mancano ancora diciannove gare, io ci credo, la società ci crede e anche i ragazzi credono nella rimonta".

Due partite ancora in questo 2023 bifronte: esaltante nella prima metà, con il quarto posto in classifica e la qualificazione ai playoff; deludente nella seconda, con la crisi di risultati ancora non risolta. C’è ancora speranza? Sì, a patto che contro Follonica Gavorrano e Seravezza Pozzi (rispettivamente terza e seconda forza del campionato…) arrivino non solo segnali positivi, ma anche punti…

Michele Nardini