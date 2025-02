Serie D. La fantasia di Martinelli dall’Atalanta alla Virtus. Magenta si rinforza con il figlio d’arte Toldo

Nel girone C della Serie D, il colpaccio nel mercato di riparazione l’ha messo a segno la Virtus Ciserano Bergamo che ha ingaggiato dall’Atalanta il promettente trequartista Gabriel Martinelli. Per il giocatore classe 2005 si tratta di un ritorno alla Virtus, dove è cresciuto togliendosi delle belle soddisfazioni nelle giovanili. La formazione orobica di mister Giovanni Mussa, dopo aver prelevato anche il difensore centrale Davide Ondei del 1993 dal Ciliverghe, ha dunque un’arma in più alla voce fantasia per scompaginare le difese avversarie. Nel girone A, il Città di Varese ha registrato un movimento in uscita, risolvendo il prestito dell’attaccante Nicolò Lari, cha ha fatto così ritorno alla società di provenienza, il Calcio Spezia. Mentre Andrea Toldo (nella foto), figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale, Francesco, è passato nel girone B dalla Pro Sesto al Magenta. A differenza del padre, Andrea non gioca tra i pali, ma è un attaccante classe 2005.

Il Fanfulla, reduce dal successo nel derby contro il Sant’Angelo (2-1), si è assicurato proprio un ex barasino come il ventenne centrocampista Riccardo Restelli, mentre la Pro Sesto ha messo sotto contratto il portiere Francesco Lionetti dalla Pro Palazzolo. Il Desenzano si è, invece, rafforzato con Fabrizio Carboni, difensore del 1993 con trascorsi anche alla FeralpiSalò e al Lecco e soprattutto uno specialista nelle promozioni con ben cinque campionati di D vinti in giro per l’Italia durante la sua carriera.

Luca Di Falco