SERIE D. La Leon non molla e impone il pari anche alla capolista Folgore

La prima di Luca Tremolada con la maglia della Folgore Caratese coincide col primo pareggio della capolista che mantiene comunque due punti di vantaggio sul Milan Futuro. Entrambe, quindi, hanno in comune di aver fatto un punto con la Leon che chiude così il suo primo, durissimo, ciclo di cinque gare in 15 giorni senza mai vincere ma nemmeno mai perdere. È una squadra dura, tosta, quella di Vullo che anche in 10 contro 11 dal minuto 80 al minuto 97 e con in porta un giocatore di movimento causa cartellino rosso a sostituzioni finite, interrompe la serie positiva di vittorie della Folgore nel derby di Serie D. Come detto invece nella Folgore debuttava l’ex pro Tremolada che dopo essersi allenato da luglio allo Sportitalia Village ha deciso di sposare il progetto. Scuola Calcio Inter, gioca tra B e C con Piacenza, Pisa, Como, Varese, Reggiana, Arezzo, Virtus Entella, Ternana, Brescia, Pordenone, Cosenza, Ascoli e Modena totalizzando oltre 400 presenze. Belmonte gli consegna le chiavi del centrocampo. Un colpo che mette in chiaro quali siano le ambizioni del club brianzolo che potrebbe non avere finito qui con il mercato degli svincolati di lusso. Saranno decisive le prossime ore per un grande bis che assegnerebbe a tutti gli effetti alla Folgore Caratese lo status di “favorita numero uno“.

Ro.San.