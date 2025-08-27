Serie D. La matricola Rovato Vertovese parte col piede giusto. Battuto Crema in Coppa, ora testa al campionato

ROVATO (Brescia)Il Rovato Vertovese, dopo avere vinto tutto lo scorso anno in Eccellenza, si è presentato alla categoria superiore nello stesso modo. La matricola affidata al nuovo mister Mauro Belotti, infatti, è riuscita a battere il Crema nel preliminare della Coppa Italia di serie D, guadagnando così l’accesso al primo turno, dove domenica 31 agosto renderà visita ai quotati cugini della Pro Palazzolo per un test che può già fornire indicazioni già molto importante su quello che potrà essere il cammino della compagine biancoblù. I primi 90’ ufficiali della nuova stagione, comunque, hanno consolidato fiducia e convinzione in casa del sodalizio brescian-bergamasco. Al di là dell’1-0 inflitto ai cremaschi (rete decisiva di Pelamatti dopo soli 5’), infatti, la prova del Rovato Vertovese ha messo in evidenza innanzitutto la solidità di una formazione che in difesa, grazie anche all’attento supporto di un portiere esperto come Offredi, ha sempre controllato la situazione con attenzione. Note molto interessanti sono giunte dal centrocampo, dove il sempreverde Lleshaj ha confermato il suo spirito vincente e la sua capacità di guidare il gioco di tutta la squadra e rifornire un attacco interessante. Siamo ovviamente solo all’inizio di un cammino che si preannuncia lungo e impegnativo, come ha ricordato lo stesso Belotti al termine della partita, ma la matricola biancoblù ha fatto vedere subito di avere le carte in regola per conservare l’illustre posto appena conquistato nell’accesa sfida della serie D.

Luca Marinoni