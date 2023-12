Serie D. La Pianese conquista un punto contro l’Orvietana. La rete di Kouko consolida il primo posto

Pianese

1

Orvietana

1

PIANESE: De Fazio, Morgantini (24’ st Papini), Gagliardi (43’ st Loporto), Miccoli (24’ st Alagia), Polidori, Boccadamo, Remy, Simeoni (17’ pt Lulli), Kouko, Ledonne, Mastropietro (13’ st Mignani). Panchina: Borghini, Pinto, Liso. Allenatore: Prosperi.

ORVIETANA: Marricchi, Caravaggi, Gomes, Vignati, Ricci, Congiu, Mafoulou, Manoni, Marsili (20’ st Veneroso), Fabri, Stampete (35’ st Siciliano). Panchina: Rossi, Lorenzini, Ciavaglia, Onishchenko, Osakwe, Di Natale. Allenatore: Fiorucci.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta (Apollaro-Fecheta).

Reti: 8’ st Congiu (O), 25’ st Kouko (P).

Note: espulso: 33’ st Congiu (O); ammoniti Caravaggi e Marricchi; angoli 8-3 per la Pianese; recupero 1’ pt e 4’ st.

PIANCASTAGNAIO – Un altro pareggio, per 1-1, di nuovo in rimonta: la Pianese conquista un punto nella sfida del Comunale con l’Orvietana e si tiene stretto il primo posto, con il Seravezza Pozzi che, lo stesso, non è andato oltre l’1-1 nella trasferta di Poggibonsi. Dietro premono Grosseto e Livorno (-5). Le zebrette partono forte e, a neanche un minuto dal calcio di inizio, la conclusione di prima di Ledonne, imbeccato da Kouko, si stampa sul palo. Al 4’ la partita si tinge di nuovo di bianconero: Remy serve Boccadamo che dribbla il diretto avversario e mette palla in mezzo, ma Simeoni non trova la deviazione giusta. Sempre Simeoni, al 36’, solo solo, calcia clamorosamente sopra la traversa. L’Orvietana si fa vedere due minuti dopo: la conclusione di Marsili chiama De Fazio agli straordinari. La squadra di Fiorucci trova inaspettatamente il vantaggio all’inizio del secondo tempo: è l’8’ quando Marsili centra la traversa e Congiu, sulla ribattuta, si avventa sulla palla e, complice anche una lieve deviazione del portiere bianconero, la mette dentro a porta vuota. La Pianese sembra accusare il colpo, ma al 19’ Mignani scuote suoi: l’attaccante, ex della partita, entrato in campo da pochi minuti al posto di Mastropietro, ma il suo tiro è troppo alto. Ci credono i bianconeri e la rete dell’1-1 arriva al 25’: su una punizione battuta da Ledonne, Kouko salta più in alto di tutti e la mette all’incrocio. Da segnalare, per la cronaca, l’espulsione di Congiu per un fallo diretto su Kouko al 33’. Per la squadra di Prosperi il prossimo impegno in calendario è la trasferta di domenica sul campo del Vivi Altotevere Sansepolcro.