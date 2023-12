Serie D. La Pianese guarda allo scontro diretto con Seravezza Pozzi

La Pianese, dopo il pareggio subìto in rimonta a San Sepolcro, mastica amaro. Il doppio vantaggio iniziale a firma Mignani (già a quota undici in campionato) aveva illuso gli amiatini, freddati poi dalla rimonta di un Vivi Altotevere San Sepolcro mai domo. In classifica è cambiato poco, visti i risultati delle inseguitrici e adesso la concentrazione del gruppo bianconero è allo scontro diretto di sabato al Comunale di Piancastagnaio contro il Seravezza Pozzi, seconda forza del girone E di serie D, a meno uno dalla squadra di Prosperi. "E’ stata una partita strana – ha detto il tecnico bianconero al termine del match in provincia di Arezzo –. Finchè abbiamo potuto giocare abbiamo fatto bene e siamo andati sul doppio vantaggio andando anche vicini al 3-0. Ovvio che se non le chiudi le partite si possono riaprire: c’è stato l’episodio del primo gol un po’ sfortunato e nel secondo tempo stavamo soffrendo poco e abbiamo preso il 2-2 sempre in modo poco chiaro. Peccato perché dovevamo portarla in porto ma ci sono gli avversari e il campo era al limite del giocabile. È un punto che ci fa continuare la striscia positiva e lo accettiamo".

Dall’altra parte il tecnico Bonura è soddisfatto: "Il campo oggettivamente non ha permesso alla due squadre di giocare – ha detto l’ex allenatore di Trestina e Gavorrano – ma ci abbiamo provato. Dispiace avere preso due gol a freddo ma va riconosciuta, specie nel primo la qualità dell’avversario. Siamo stati bravi a crederci e a trovare il 2-2 nel finale. Credo che sia un risultato alla fine giusto".

Tornando alla Pianese, dopo lo scontro diretto contro il Serravezza, ultimo impegno del 2023 fissato per le 14,30 di mercoledì 20 dicembre in casa del Tau Altopascio. Sarà anche l’ultima giornata del girone di andata.

Guido De Leo