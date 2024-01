Serie D. La Pianese si riprende la vetta in classifica. Prosperi: "Abbiamo strameritato la vittoria»

La Pianese si è ripresa la testa della classifica, battendo il Follonica Gavorrano, in una partita pesantissima, in ottica promozione. "Nel complesso abbiamo strameritato la vittoria – ha commentato l’allenatore Fabio Prosperi (foto) –, faccio fatica a trovare una parata De Fazio. Il Gavorrano è stato costruito per stracciare il campionato e lo rispettiamo, ma i miei ragazzi, dal punto di vista tattico, hanno interpretato alla lettera quello che avevo chiesto. Nel primo tempo abbiamo commesso qualche errore che abbiamo aggiustato, abbiamo sofferto quando c’è stato da soffrire… E comunque, nel doppio confronto, non credo che loro si possano lamentare degli episodi, quello che è successo all’andata ha del grottesco". Gran protagonista del match Ledonne, autore di una doppietta. "Sono contento per lui, non soltanto per i gol – ha sottolineato il mister –, aveva bisogno di un’ulteriore iniezione di fiducia. A Cenaia ha giocato forse la sua peggior gara, anche se il campo era tremendo. Il mio giudizio su di lui non cambia se segna o meno, come non cambia quello sulla squadra a seconda del risultato". Sulla panchina del Follonica Gavorrano Marco Masi che ha condotto la Pianese in C. "E’ stato bello tornare – ha detto –. Ma oggi sono da un’altra parte e sono rammaricato. Brava la Pianese, noi qualche errore lo abbiamo commesso, mi sarebbe piaciuto finire 11 contro 11…".