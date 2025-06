Serie "D» - La presentazione e il mercato. Maraia: "Per me il Tau un trampolino di rilancio». Intanto Bongiorni dovrebbe firmare per il Camaiore

Il Tau? Un trampolino di lancio, una vetrina anche personale sotto il profilo professionale. Ivan Maraia è stato un ottimo difensore in carriera, da giocatore e, alla presentazione come nuovo tecnico del Tau Altopascio, ha spiegato la sua scelta in tutta umiltà.

"Intanto un ringraziamento alla società per questa fiducia che mi ha concesso – ha dichiarato il neoallenatore amaranto –. Credo di essere venuto nel posto giusto, avevo lasciato da tempo, quindi questa, per me, rappresenta un’ occasione importante. La presenza del “ds” Maneschi è una garanzia. Sono stati realizzati ottimi risultati, complimenti a mister Venturi per l’ottimo lavoro. Arrivo in un club organizzato, con molta attenzione al settore giovanile. Fare meglio non sarà facile, ci proveremo, il nostro obiettivo è andare oltre. Sono molto contento".

"Lo staff? Sono – ha aggiunto Maraia – tutti i ragazzi che stanno lavorando al Tau, sono già qua e hanno molto entusiasmo; lo completeremo nei prossimi giorni".

Considerando il 7 settembre come avvio del campionato, il raduno sarà il 28 luglio, ma è solo un’indicazione, per il momento. Capitolo girone. "No ne ho molta conoscenza, “D“ o “E”, non ne ho esperienza, ma – ha sottolineato il trainer – un dato è certo: rimangono entrambi campionati difficili. Prenderemo quello che ci verrà assegnato. Il modulo? Per diversi anni ho adottato un sistema: a Lucca le cose sono cambiate, dipende dalle caratteristiche dei giocatori. I giovani sono fondamentali, loro determineranno il piano tattico. Bisogna capire come viene costruita la squadra. Sono elastico, devo esserlo, a seconda dei ragazzi che utilizzeremo e dove verranno collocati, da lì vedremo".

"Sul fronte mercato – ha detto ancora Maraia – il Tau è stata la terza squadra più giovane nella passata stagione e l’obiettivo del club è di essere ancora più... green. Vedremo dove individuare gli over, anche loro preferibilmente giovani. A volte si fanno tanti nomi, in questo momento non ci sono fatti concreti. Il Tau è una chance per rilanciarmi, è una buona vetrina per tutti. Io ho scelto l’amaranto non come posizione momentanea, ma per aprire un nuovo ciclo".

Intanto Matteo Bongiorni dovrebbe accasarsi al Camaiore, sempre in "D".

Massimo Stefanini