Serie D, la presidente Coia guarda con fiducia al match contro il Tropical Coriano. Si gioca a Pontedera. Tuttocuoio, oggi la prima di campionato: "Avversari con entusiasmo e organizzati»

L’attesa è finita. Oggi il Tuttocuoio comincia la sua seconda avventura consecutiva nel campionato di Serie D ospitando la neopromossa Tropical Coriano, squadra della provincia di Rimini. La prima novità è che il club della presidente Paola Coia dopo le recenti polemiche con l’amministrazione comunale di San Miniato sulla gestione del Leporaia ha deciso di lasciare la struttura di Ponte a Egola e di andare a giocare le 17 gare casalinghe che le riserverà il campionato al Neri di Castelfiorentino. L’impianto fiorentino però non ha ancora ricevuto la conformità a disputare gare di Serie D - la locale amministrazione comunale è fiduciosa che i lavori siano completati al più presto – e così oggi il debutto fra le mura di casa avverrà allo stadio Mannucci di Pontedera, stadio che il Tuttocuoio conosce già per averci giocato la Serie C una decina d’anni fa.

In realtà è già certo che nell’impianto pontederese gli uomini di Aldo Firicano disputeranno anche la seconda partita casalinga in programma, quella col Desenzano (anticipo a sabato 20 settembre), e si sta diffondendo sempre di più la voce che alla fine il Tuttocuoio finisca per allenarsi durante la settimana a Castelfiorentino e giocare la domenica a Pontedera. Intanto però c’è da pensare al match col Coriano, che la presidente Coia vede così: "I nostri avversari sono una squadra neopromossa e che ha molto entusiasmo, quello che avevamo noi l’anno scorso. Abbiamo visionato la loro partita di Coppa a San Marino e si sono dimostrati una formazione organizzata. A livello di condizione fisica stiamo migliorando, mi auguro che ci sia lo stesso giusto approccio avuto a Pistoia". Per l’esordio sarà però assente Massaro, infortunato.

s.l.