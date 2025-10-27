Serie D. La prima vittoria del Tuttocuoio tarda ad arrivare. Il Piacenza fatica ma si porta via tre punti

TUTTOCUOIO 2 PIACENZA 4

TUTTOCUOIO (3-5-2): Desjardins, Salto, Bardini, Renda, Sichi (41’ st Coppola), Foresta, Fino, Di Stefano (25’ st Di Natale), Berto (25’ st Giorgetti), Colferai, Massaro (48’ st Mezzasoma). All. Boschetto.

PIACENZA: (4-3-1-2): Ribero, Ciuffo (49’ st Cabri), Sbardella, Martinelli, Zaffalon (16’ st Pizzi), Putzolu, Poledri, Lordkipandize (39’ st Mazzaglia), Campagna (43’ st Silva), Mustacchio, Trombetta (39’ st Pino). All Franzini.

Arbitro: Pasquetto di Crema.

Marcatori: 10’ pt Trombetta (P), 24’ pt Di Stefano (T), 31’ pt Trombetta (P); 5’ st aut. Salto (T), 26’ st Massaro (T), 48’ st Pino (P).

Il Tuttocuoio deve rinviare ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato. L’avversario di ieri, il Piacenza, una delle big del girone, non era certo il più agevole per riuscirvi, e infatti alla fine gli ospiti hanno espugnato il Leporaia 4-2. Ma il risultato è troppo severo (il poker è stato subito più per casualità che per effettivi demeriti di circostanza) e molto più sofferto per i piacentini di quanto dica il punteggio. Anche perché la squadra di Boschetto, che aveva chiuso il primo tempo perdendo 2-1 (Di Stefano aveva recuperato il primo svantaggio in mezzo alla doppietta di Trombetta) e che dopo 70’ era sotto 3-1 (ad inizio di ripresa c’era stata l’autorete di Salto), era riuscita a rimontare il doppio svantaggio. Soltanto che dopo la rete in bella girata di Massaro al 26’, rete che aveva riaperto il match, c’è stata quella annullata al 35’ per un fuorigioco contestatissimo da squadra e panchina pontaegolese (espulsi la presidente Coia e il massaggiatore Marrucci). Nel finale, con i neroverdi sbilanciatissimi, è arrivato il gol di Pino in pieno recupero, che ha chiuso la gara.

Classifica girone D dopo 9 giornate: Lentigione punti 19, Pro Sesto 18, Pistoiese e Desenzano 17, Crema 16, Piacenza e Cittadella Vis Modena 15, Imolese e Sant’Angelo 13, Correggese e Palazzolo 12, Rovato Vertovese e Sangiuliano City 11, Tropical Coriano 9, Sasso Marconi 7, Progresso e Trevigliese 6, Tuttocuoio 3.

