Serie D. La Recanatese con la sorpresa Notaresco. Per gli abruzzesi inizio di stagione al massimo

La Recanatese si appresta oggi ad iniziare il diciassettesimo campionato di Serie "D" nel nuovo millennio. Diciamo, vista la storia recente che per la società giallorossa questa categoria è una sorta di habitat naturale e considerando che il girone è stato sempre lo stesso si potrebbe dire che questo torneo non ha segreti. In realtà, come rimarcato più volte, questa partenza è molto diversa dalle altre, anzitutto perché ad un certo punto non era affatto scontata e la crisi si è poi risolta a giugno inoltrato grazie ad una sorta di partnership tra la vecchia proprietà ed una nuova dirigenza: facile intuire che la convivenza tra queste due "anime" sarà determinante per i destini del club.

L’avversario dell’esordio non è di quelli raccomandabili: arriva infatti al "Tubaldi" il Notaresco, altra vecchia conoscenza che dopo essersi salvato ai playout a scapito della Civitanovese compiendo un’impresa al limite del miracoloso, ha cambiato molto partendo dalla panchina dove, a guidare gli abruzzesi, è giunto il sambenedettese Roberto Vagnoni, nel recente passato trainer di Grottammare, Castelfidardo, Jesina ed Azzurra Colli. Soprattutto però sono giunti giocatori di ottimo spessore tra cui, per citare gli ultimi arrivati, l’attaccante Pistillo (in uscita dal Pineto), il centrocampista Nicolas Zancocchia che nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti dell’Eccellenza Marche con la maglia dell’Urbino, il difensore Eneo Pjetri, visto a Montefano e Senigallia e gli esterni d’attacco Rufini e Buonavoglia. Lo spauracchio però è sempre Saveriano Infantino che nonostante sia giunto alla soglia delle 39 Primavere, è insidioso e soprattutto estremamente prolifico.

Non dimentichiamo poi che i rossoblù hanno già eliminato in Coppa sia il Giulianova che il Teramo, a certificare che sin qui il lavoro del neo mister è stato quantomeno apprezzabile. Dopo la rifinitura di ieri l’allenatore Savini, diramando le convocazioni, ha confermato che quattro degli ultimi cinque acquisti sono a disposizione ossia Ghio, Ferro, Chiarella e Capanni ma azzeccare l’undici titolare è veramente un rebus. Ricordiamo che l’ingresso è stato previsto al prezzo davvero simbolico di un euro. Ad arbitrare è stato designato Giuseppe Morello di Tivoli che sarà coadiuvato dagli assistenti Paolo Camilli di Roma ed Andrei Baciu di Tivoli.

Probabile formazione: Zagaglia; Giusti, Bellusci, Ghio, Mordini; Ferro, Domizi; Chiarella, D’Angelo, Di Francesco; Lovotti.