Serie d. La Recanatese ritrova Pepa. Ora testa al redivivo Isernia

Con Nicola Pepa, probabilmente un po’ immalinconito in panchina, la Rappresentativa di Serie D esce dalla Viareggio Cup, sacramentando sul gol del pareggio del Genoa arrivato nel recupero dei tempi regolamentari. Dal dischetto i "grifoni", al contrario degli azzurrini, sono stati impeccabili e per i giovanotti di Giannichedda restano i rimpianti. Per il ragazzo di Corridonia comunque l’esperienza non può non essere considerata positiva: in gol contro gli yankees dell’Uyss avrebbe, forse, meritato più spazio ma si cresce anche accettando certe scelte. Intanto Bilò, a brevissimo termine, potrà riaverlo a disposizione per la gara di domenica prossima ad Isernia, insieme ad Alfieri che ha scontato il turno di squalifica. Chi poteva supporre l’eventualità di una trasferta agevole, guardando l’ultimo risultato della matricola molisana, si è dovuto ricredere. I biancazzurri non vincevano dal rocambolesco 3-4 a Sora (rimonta epica con i laziali in vantaggio di tre reti, raggiunti al 90’ e rimontati al sesto minuto di recupero), hanno inanellato una serie di 6 sconfitte consecutive, racimolato la miseria di 8 punti in 19 partite e invece hanno espugnato e anche con merito per 3-1 il campo, sempre difficile, dell’Atletico Ascoli. Dopo le tre sberle rimediate con la Civitanovese in molti li davano per rassegnati invece sono vivi e vegeti e, c’è da scommetterlo, venderanno carissima la propria pelle. D’altronde Raparo e compagni ci sono rimasti pesantemente scottati visto che all’andata il successo sembrava in pugno e invece i gol, in zona Cesarini, di Cascio e Di Filippo hanno rappresentato forse la più grossa delusione subita in questa stagione. Intanto l’Isernia informa che per la partita del "Lancellotta" è prevista la vendita tramite il circuito ciaotickets con tagliandi per il settore ospiti, non numerato, a di 11,50 euro.