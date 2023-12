Serie "D": la rimonta. Ghiviborgo fa il ribaltone

GHIVIBORGO

4

V. ALT. SANSEPOLCRO

2

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi, Turini, Vecchi, Bura, P. Carcani, Signorini (54’ Campani), Nottoli (66’ Poli), Carli (88’ Sanzone), Gibilterra (59’ Giannini), T. Carcani, Orlandi (46’ Lepri). (A disp.: Masini, Cristofani, Russo, Vitrani). All.: Lelli.

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO (4-3-3): Guerri, Mariucci, Borgo, Della Spoletina, Bologna (60’ Martinelli), Brizzi (66’ Mariotti), Gorini, Pauselli, Pasquali (66’ D’Angelo), Ferri Marini, Buzzi. (A disp.: Patata, Guarracino, Sangare, Piermarini, Simeone, Cicognola). All.: Bonura.

Arbitro: Antonini di Rimini.

Reti: 5’ e 43’ Ferri Marini, 46’ Carli, 75’ Della Spoletina (aut.), 84’ Lepri, 91’ T. Carcani.

GHIVIZZANO - Partita dai due volti. La squadra di Lelli vince con merito, pur costretta a rincorrere per 84’. Avvio favorevole al Sansepolcro che pressa alto e passa subito in vantaggio. Corto retropassaggio di Signorini per Becchi, si inserisce Buzzi che viene steso dal portiere locale: rigore ineccepibile; dal dischetto Ferri Marini si fa parare la conclusione, ma ribadisce in rete la corta respinta di Becchi.

Impalpabile la reazione colchonera, mai pericolosa, in un primo tempo troppo brutto per essere vero che si chiude con il raddoppio ospite, grazie ad un altro "regalo" della retroguardia locale. Questa volta è Turini che cincischia e si fa beffare da Ferri Marini che non perdona e manda i suoi al riposo sul doppio vantaggio.

Nella ripresa pare invece un’altra gara, grazie anche ad alcune sostituzioni che cambiano il volto al Ghivi che riapre la contesa dopo appena un giro di lancette con Carli, smarcato solo davanti al portiere e da un rimpallo: diagonale e palla in rete. Da quel momento è costante la pressione dei ragazzi di Lelli alla ricerca del pari che arriva alla mezz’ora: gran pallone in mezzo di Pietro Carcani, con il difensore centrale Della Spoletina che, nel tentativo di anticipare i biancorossi, insacca nella propria porta.

Ospiti in difficoltà ed il Ghiviborgo insiste. Dopo un brivido corso sul solito errore difensivo, a sei dal 90’ lo splendido gol del definitivo sorpasso è di Lepri: "coast to coast" palla al piede e diagonale a incrociare imprendibile per Guerri che fa esplodere di gioia i tifosi colchoneros. A quel punto i bianconeri si gettano in avanti ed incassano la quarta rete: Poli ruba palla in pressione e serve Tommaso Carcani che, da due passi, non sbaglia e chiude la partita.

Flavio Berlingacci