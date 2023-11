Serie D. La Sangio ingaggia l’attaccante Oubakent

Con un’operazione-lampo la Sangiovannese ha ufficializzato ieri l’ingaggio dalla Pistoiese dell’italo marocchino Hamza Oubakent, attaccante esterno classe 95 con sei presenze negli arancioni in questo campionato. Nel corso della sua carriera esperienze in serie D con Vado, Chions e Corticella e proprio con quest’ultima formazione bolognese, nel passato torneo, ha messo a referto 38 presenze e 10 reti all’attivo. Per le nuove normative federali non occorrerà attendere la riapertura delle liste ma potrà essere già a disposizione di Bencivenni per la gara di domani contro il Seravezza. Con questo ingaggio si spera di poter aumentare il tasso qualitativo di un attacco che fino a questo punto ha davvero segnato con il contagocce.

M.B.