Serie d. La Sangio si gode il baby Rotondo: "A Grosseto ero chiuso, qui ho grandi stimoli»

Nella Sangiovannese brilla la stella di Niccolò Rotondo. Classe 2003, di ruolo attaccante, giunto nel corso del mercato di riparazione dal Grosseto, non solo ha messo lo zampino decisivo nella vittoria di Tavarnelle con il San Donato grazie a un gol e un assist per Benucci ma, davanti ai suoi ex colori nonché tifosi, si è guadagnato domenica scorsa con grande maestria un rigore che ha trasformato con la freddezza di un veterano. Nessuna emozione, tantomeno esitazione nel calciare quel tiro dagli 11 metri che aveva portato in vantaggio i suoi: "L’episodio che mi ha visto protagonista? Diciamo che è stato bravo Masetti a mettermi sui piedi, da rimessa laterale, un bel pallone che ho fatto scorrere sotto le gambe e, proprio mentre stavo involandomi verso la porta, mi ha fermato il difensore del Grosseto causando, così, il rigore. Se ho avuto esitazioni nel batterlo? Assolutamente no, non rinnego e ci mancherebbe il mio passato nel Grosseto dove tra l’altro vivo ma ora gioco nella Sangiovannese e devo dare il tutto per questa maglia. Sono stato preso per questo, insomma". Una condizione che va crescendo di settimana in settimana di pari passi agli stimoli che sono tornati quelli di un tempo: "A Grosseto ero chiuso in attacco da grandi calciatori e non appena mi si è prospettata questa opportunità l’ho presa al volo. Sono arrivato a corto di condizione, devo lavorare ancora per raggiungere il 100% della forma fisica ma mi sento molto bene, vedo che le gambe rispondono alla grande. Dopo la rottura dei legamenti di un anno fa ho ritrovato anche stimoli importanti e non vedo l’ora di segnare altri gol decisivi".

Massimo Bagiardi